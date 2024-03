Gisella Cardia sfida il vescovo sulla Madonna di Trevignano: le parole dopo il decreto sulle "apparizioni"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Gisella Cardia, la veggente della Madonna di Trevignano, non ci sta e risponde colpo su colpo al vescovo di Civita Castellana, Marco Salvi.

Dopo che la diocesi ha emesso un decreto nel quale si mette nero su bianco la non soprannaturalità delle apparizioni di Trevignano e aver imposto ai sacerdoti “il divieto di celebrare i sacramenti o guidare atti di pietà popolare in modo tale da connettere entrambi, in modo diretto e indiretto, con gli eventi di Trevignano Romano”, Gisella Cardia ha sfidato Salvi. La veggente, infatti, riunendo i suoi seguaci, ha sottolineato di non voler arretrare “neanche di un millimetro“.

Nelle immagini mandate in onda nel corso di Mattino Cinque, Maria Giuseppa Scarfulla ha detto ai suoi: “Sono qui e intendo stare qui insieme alle persone che ci vogliono bene. Intendo continuare a pregare in questo luogo benedetto da Dio”.

“Non arretro neanche di un millimetro perché sono nella casa di Dio. In ogni caso, in qualsiasi luogo si preghi. Non si prega solo in chiesa” le parole della veggente, che ha sfidato il vescovo invitando, ancora una volta, i fedeli a pregare con lei.