Girano una diretta Instagram mentre vanno in motorino e si schiantano: morto un 17enne di Mola di Bari

Incidente mortale a Conversano. Un ragazzo di 17 anni è deceduto e un altro è rimasto ferito dopo che il motorino su cui viaggiavano è stato colpito da un’auto. I due stavano girando una diretta su Instagram.

La dinamica dell’incidente

Attorno alla mezzanotte di domenica un motorino ha impattato contro un’auto nel centro del comune di Conversano, in provincia di Bari. A bordo ci sono due ragazzi, uno dei quali monorenne, che vengono scagliati lontano dal mezzo.

L’incidente è accaduto in via Bari, in direzione di Rutigliano, in pieno centro. La vettura proveniva da via Cozze e non è riuscita ad evitare i due giovani. Dopo il primo impatto, il motorino è stato scagliato contro un’altra auto, che proveniva dalla direzione opposta alla sua.

Fonte foto: Tuttocittà Conversano, dove è avvenuto l’incidente

Il ragazzo che occupava il sedile del passeggero, Anthony Innamorato, di soli 17 anni, è morto sul colpo nonostante l’immediato intervento dei soccorritori del 118. Il suo amico, al volante del motorino, è stato invece soccorso.

La diretta su Instagram

Gli attimi immediatamente precedenti alla tragedia sono stati ripresi e trasmessi sui social, su Instagram per la precisione, dal telefono di uno dei due ragazzi coinvolti nell’incidente.

Il profilo che trasmetteva in live era quello della vittima, Anthony Innomarato. Nelle immagini, che si interrompono prima che si possa vedere l’incidente, si può notare l’arrivo dell’auto da destra che con ogni probabilità causerà la caduta del motorino.

Le condizioni del ragazzo ferito

Anche se per il giovane passeggero non c’è stato nulla da fare, le ambulanze del 118 sono state in grado di intervenire per salvare la vita al guidatore del motorino coinvolto nell’incidente di Conversano.

Il ragazzo, gravemente ferito, è stato trasportato di urgenza in codice rosso dell’ospedale della vicina città di Monopoli. Seocondo quanto riportato dal sito del quotidiano ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’, le sue condizioni sarebbero gravi.

Avrebbe infatti riportato la frattura di un femore, oltre ad altre ferite dovute alla caduta e all’impatto con la seconda auto. Il sindaco di Mola di Bari, da cui proveniva la vittima, ha espresso cordoglio alla famiglia: “In questo momento di profondo dolore, non ci sono parole sufficienti per esprimere la nostra tristezza”.