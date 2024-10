Gip manda a processo Roberto Vannacci, accusato di diffamazione militare per il libro "Il mondo al contrario"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Roberto Vannacci andrà a processo. Il gip del tribunale militare di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione formulata dalla procura contro il generale in merito alla diffamazione di un militare in un passaggio del best-seller Il mondo al contrario. Altre due inchieste relative al discusso libro uscito nell’estate 2023 era state archiviate in passato.

Roberto Vannacci a processo: l’accusa di diffamazione e la decisione del gip

In seguito alla decisione del giudice per le indagini preliminari – evidentemente non concorde con i pubblici ministeri – la procura avrà ora dieci giorni per formulare l’imputazione coatta.

Il processo, quindi, si svolgerà. Come spiega Repubblica, il diritto militare prevede che anche le diffamazioni siano perseguibili d’ufficio, a differenza del diritto penale dove la denuncia è sempre necessaria.

Le precedenti inchieste archiviate

In precedenza, altre due inchieste legate ai contenuti de Il mondo al contrario erano state archiviate.

In particolare, i giudici militari si erano opposti a un’accusa relativa alla denuncia per istigazione all’odio razziale.

Il procedimento era stato avviato dopo alcune denunce, tra cui quella dell’associazione Tripla Difesa e del Sindacato dei Militari.

La replica di Roberto Vannacci

“Rispetto la decisione del giudice che ha rigettato una specifica e motivata istanza di archiviazione della procura”, ha dichiarato Vannacci all’agenzia di stampa Agi.

“Ma – ha aggiunto l’eurodeputato – sono ancora piu’ convinto della mia integrale innocenza e della mia totale estraneità a qualsiasi intento diffamatorio nei confronti di alcuno e, in special modo, nei confronti di un militare“.

“Rappresenterò nelle sedi opportune tutte le mie ragioni e vado avanti a testa alta forte anche del consenso che ogni giorno mi dimostrano i tanti che mi seguono e che provengono dai settori più disparati della società”, ha concluso l’ex capo dei paracadutisti della Folgore.

Le parole dell’avvocato

“Rispetto, ma non concordo con la decisione del Giudice nella parte in cui ha ravvisato nelle contestate pagine del libro un intento diffamatorio nei confronti di uno specifico militare che, sia detto per inciso, non viene indicato per nome e che non ha mai presentato denuncia al riguardo”, ha invece spiegato l’avvocato di Vannacci, Giorgio Carta.

“Pertanto, affronteremo le ulteriori fasi del procedimento con la serenità che deriva dalla fiducia nei giudici militari e dal fatto che la stessa Procura militare aveva escluso la sussistenza di qualsiasi reato nelle pagine del libro”, ha concluso il legale.