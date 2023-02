Giovedì Grasso 2023: le curiosità del giorno che dà il via ai festeggiamenti di Carnevale

Nonostante per la liturgia cristiana cattolica il Carnevale ha inizio 70 giorni prima della Domenica di Pasqua, il Giovedì Grasso è comunque considerato il giorno più importante del periodo carnevalesco, che quest’anno cade il 16 febbraio.

Giovedì Grasso, il perché del nome

La prima domanda che viene da porsi è il perché di un nome così bizzarro, nonostante in realtà il motivo è il più ovvio che possa saltare alla mente.

Il Carnevale è una festa mobile, legata alla Pasqua, la cui conclusione precede il Mercoledì delle Ceneri, che segna l’arrivo della Quaresima di Pasqua, periodo tradizionalmente e storicamente di digiuno.

Fonte foto: ANSA Persone mascherate al Carnevale di Venezia

Ecco perché il Giovedì Grasso, giorno che segna l’ingresso vero e proprio nel vivo dei festeggiamenti, e il Martedì Grasso, l’ultimo giorno di Carnevale, sono i giorni nei quali si festeggiava e si abbondava anche in tavola, in previsione di un periodo di magra, usando cibi prelibati come la carne, per l’appunto grassi.

Il Giovedì Grasso in Italia

Nel nostro Paese il Giovedì Grasso è una ricorrenza che viene festeggiata in molte città, così come il Martedì Grasso, che in quanto ultimo giorno è quello che molte persone considerano come “giorno di Carnevale”.

Tra i più importanti c’è sicuramente il Carnevale di Venezia, conosciuto in tutto il mondo, dov’era in programma per oggi, in piazza Sant’Antonio, il Carnevale di Pellestrina, con una grande sfilata di carri allegorici e centinaia di figuranti, intenti a rallegrare i cittadini che, nel frattempo, potranno gustare i dolci tipici del periodo.

Anche a Viareggio, altra località rinomata per i festeggiamenti carnevaleschi, vedrà sfilare numerosi carri, ma in notturna. Il percorso vedrà infatti le opere allegoriche illuminate procedere sui viali che costeggiano il mare.

Milano e il Carnevale Ambrosiano

Mentre in tutta Italia ci sono iniziative e festeggiamenti legati al Carnevale, Milano resta silenziosa e aspetta paziente.

La città meneghina infatti, festeggia questo periodo con quattro giorni di ritardo, rimanendo legata a un’antica tradizione secondo la quale Sant’Ambrogio, patrono della città e all’epoca vescovo, era impegnato in un pellegrinaggio dal quale avrebbe dovuto far ritorno proprio per Carnevale.

La popolazione milanese decise quindi di aspettarlo, rimandando le celebrazioni, facendo arrivare fino a noi un’usanza oggi conosciuta come Carnevale Ambrosiano.