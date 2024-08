Giovanni Toti torna libero dopo 86 giorni agli arresti domiciliari: il motivo dietro la decisione del giudice

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giovanni Toti può uscire di casa. L’ex governatore della Liguria, fresco di dimissioni, si è visto revocare gli arresti domiciliari dopo 86 giorni, trascorsi nella sua villa di Ameglia, in provincia di La Spezia, dove si trovava dal 7 maggio perché accusato di corruzione. Cosa c’è dietro la decisione del giudice.

Perché Giovanni Toti è tornato libero

Giovanni Toti, per vedersi revocare gli arresti domiciliari, è stato costretto a rassegnare le sue dimissioni da presidente della Regione Liguria.

Una mossa che settimane fa aveva teorizzato l’avvocato, Stefano Savi: di fatto, non essendo più in carica non avrebbe modo di reiterare il reato di corruzione, a lui attribuito.

Così, dopo 86 giorni, la giudice per le indagini preliminari (gip), Paola Faggioni, ha accolto la richiesta della difesa.

L’assessore Giampedrone a casa di Toti

Secondo quanto riferito da LaPresse, il primo a presentarsi ad Ameglia dopo la revoca degli arresti domiciliari è Giacomo Raul Giampedrone.

Assessore regionale della Liguria, è uno dei fedelissimi di Giovanni Toti.

Lo scorso 26 luglio aveva pubblicato una foto proprio insieme all’ex governatore, subito dopo la notizia delle sue dimissioni.

Il lungo post su Facebook di Toti

Come riferito dal suo avvocato Stefano Savi, ripreso dall’Ansa, Giovanni Toti “ha accolto con grande soddisfazione la decisione del giudice. Aspettava questo provvedimento“.

L’ex governatore “non ha alcun vincolo. Riprenderà la sua vita da uomo libero e come tale potrà far tutto quello che fa un libero cittadino, anche politica“.

Poi, alle 13, è stato lo stesso Toti ad affidare a un lungo post su Facebook le sue sensazioni.

Toti verso il processo: cosa succede ora

Giovanni Toti, adesso, si preparerà al processo con giudizio immediato chiesto dalla Procura.

Il primo passo, stando a quanto riferito dal suo legale, sarà quello di “organizzare il lavoro, in primis bisognerà sentire tutte le intercettazioni“