Interrogatorio fiume di Giovanni Toti, oltre 100 domande dopo l'arresto per corruzione: ipotesi dimissioni

Il più atteso. Dalla mattinata di giovedì 23 maggio è in corso l’interrogatorio fiume del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sentito dai pm di Genova nella caserma della Guardia di Finanza, all’interno del porto. Il governatore è agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio, con l’accusa di corruzione. Nel frattempo si fanno strada voci sempre più insistenti sulle sue dimissioni.

Giovanni Toti è arrivato nella caserma della Guardia di Finanza di Molo Giano, all’interno del porto di Genova, intorno alle 10:45.

Il governatore è entrato dal varco di via dei Pescatori, alla Foce: la zona era stata interdetta ai giornalisti.

Fonte foto: ANSA L’arrivo in caserma di Giovanni Toti, per l’interrogatorio

L’interrogatorio a Giovanni Toti si tiene nella sede del Roan, il Reparto operativo aeronavale delle Fiamme gialle: è iniziato alle ore 11.

Alcuni giorni prima, il 10 maggio, davanti al giudice per le indagini preliminari (gip) si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Questa volta, invece, il presidente della Regione Liguria sembra che stia rispondendo alle domande de sostituti procuratori, Luca Monteverde e Federico Manotti, e dl procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati, in un interrogatorio fiume che potrebbe protrarsi fino a sera, o interrompersi e riprendere in un secondo giorno.

Secondo quanto riferito da Askanews sarebbero oltre 100 le domande poste all’indagato dagli inquirenti, che gli starebbero chiedendo soprattutto chiarimenti sui finanziamenti ricevuti da alcuni imprenditori e su quanto emerso dalle indagini sul presunto voto di scambio.

Il governatore, agli arresti domiciliari nella sua villetta di Ameglia (La Spezia) dallo scorso 7 maggio, è accusato di corruzione nell’ambito della maxi-inchiesta della Procura di Genova che vede coinvolti, tra gli altri, anche l’imprenditore Aldo Spinelli.

Aldo Spinelli arrestato per corruzione respinge le accuse e sostiene di essere stato "preso in giro" da Giovanni Toti

La lunga durata dell’interrogatorio alimenta le voci di ipotetiche dimissioni da presidente della Regione Liguria.

Proprio nei minuti in cui era in corso l’interrogatorio di Giovanni Toti, Matteo Salvini ha commentato la vicenda legata all’arresto del governatore della Liguria.

Lo ha fatto dal Festival dell’Economia di Trento (in cui è stato fischiato da alcuni attivisti):

“Penso che sia innocente per l’esperienza e il lavoro svolto in questi anni alla guida della Regione Liguria. E mi pongo una domanda: era necessario l’arresto di un Governatore a un mese dalle elezioni per episodi avvenuti l’anno prima?”.