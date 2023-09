Giovanni Giannone morto a 56 anni durante la colonscopia all'ospedale di Modica: indagati medici e infermieri

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Un uomo è deceduto durante una colonscopia. Il suo nome è Giovanni Giannone, aveva 56 anni e si era sottoposto a un controllo del colon presso l’Ospedale Maggiore di Modica, a Ragusa. L’uomo non aveva nessuna patologia nota e l’esame, oltre a essere semplice, è considerato sicuro. La moglie ha denunciato il fatto e medici e infermieri sono ora indagati per omicidio colposo.

I fatti

Un uomo di 56 anni è entrato in ospedale per un esame diagnostico semplice: una colonscopia. Giovanni Giannone non aveva patologie note legate al colon, ma soprattutto non risultava avere patologie gravi che potessero compromettere l’esito di un esame considerato sicuro.

Durante la visita, la moglie ha notato uno strano movimento all’interno della sala dove si stava svolgendo l’esame. Molti medici sono entrati e usciti e secondo la donna il nervosismo era palpabile. Insistendo per farsi dare una spiegazione, un medico le ha dato la terribile notizia.

Fonte foto: 123rf Morto durante una colonscopia in ospedale, la moglie li denuncia

La denuncia

La moglie di Giovanni Giannone ha deciso si denunciare l’ospedale. La morte dell’uomo sembra essere avvenuta in circostante strani, considerando il semplice esame che si stava svolgendo.

La denuncia ha comportato l’immediato intervento della procura, che ha disposto l’autopsia e sequestrato la cartella clinica. Al momento tutti i medici e gli infermieri che hanno partecipato all’esame sono indagati per omicidio colposo.

Cosa è successo?

Secondo quanto riportato al momento dell’incidente dai medici, Giovanni Giannone sarebbe stato colpito da un infarto fulminante durante l’esame diagnostico.

L’uomo era in buona salute e non aveva nessuna patologia nota. Un infarto fulminante non è un evento così raro, ma resta il dubbio del contesto nel quale questo è avvenuto: un ospedale e durante una visita monitorata. L’indagine dovrà stabilire le responsabilità dei medici e del personale infermieristico nel decesso dell’uomo.