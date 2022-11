Giovanni Donzelli contro Vauro a Non è L'Arena. Scintille sulla Humanity 1: "Onorevole Minnie", "Bulletto"

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

La Humanity 1 resta ferma nel porto di Catania, ma fa irruzione nei talk show. Durante la puntata di ‘Non è l’Arena’, in onda domenica 6 novembre su La7, il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, si è scontrato col vignettista Vauro Senesi sul tema dei migranti e delle navi Ong. Da “Onorevole Minnie” a “Bulletto”, cosa si sono detti in diretta tv.

Cosa ha detto Giovanni Donzelli

Giovanni Donzelli, durante la trasmissione, ha parlato delle differenze tra rifugiati e migranti economici, decise dal diritto internazionale.

Il deputato di Fratelli d’Italia, poi, ha aggiunto: “Siccome noi non possiamo dare la pagnotta a tutti coloro che vogliono venire in Italia, il problema è: come li selezioniamo? Li facciamo selezionare agli scafisti o li selezioniamo in base a quelli che magari hanno più difficoltà o sono più fragili. Vogliamo far decidere ai mercanti di morte chi viene in Italia o vogliamo sceglierli con dei criteri civili e di rispetto umano?”.

Fonte foto: ANSA Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia

Di conseguenza, Donzelli ha spiegato quale sia la linea del Governo Meloni: soccorrere i più fragili, ma senza accogliere in maniera indiscriminata.

Lo scontro con Vauro Senesi

Dopodiché è intervenuto Vauro Senesi: “Volevo evitare di usare aggettivi come ‘cinic0’, ‘criminale’, che l’onorevole Minnie qui ha invece utilizzato… L’ha detto lui che si è vestito da Minnie, mica c’è niente di male. Sempre meglio della svastica, no?”

La replica di Donzelli: “Non mi formalizzo, un vignettista può scherzare e io sono una persona d’ironia, parliamo del tema concreto, ché Minnie non c’entra nulla coi migranti“.

E ancora Vauro: “Poi hai anche un po’ la voce da Minnie, per cui ogni tanto dovresti togliere il costume“.

Dopo la stoccata, il pensiero del vignettista: “Quello che mi fa impressione, però, e mi costringe a usare questi aggettivi, è che sono usati contro chi salva delle vite umane. Io vorrei capire dall’onorevole Donzelli, Minnie, quale sarebbe il motivo per cui questo complottista di capitano tedesco vorrebbe mettere in difficoltà l’assetto del Governo italiano. Stiamo parlando di 35 persone: meno di 51, meno del decreto Rave, pensa te, 35 persone che lo stesso Donzelli ha definito fragili. Detto questo cosa facciamo col prossimo decreto? Facciamo come gli schiavisti? Gli guardiamo i denti per vedere se sono sani, se possono spacciare droga o invece andare a lavorare sottopagati e sfruttati nelle campagne a raccogliere pomodori?”.

Donzelli: “Il suo bullismo non mi intimorisce, Vauro. Quanti ne ospita a casa sua, lei? No, vorrei sapere, visto che fa il bulletto. Quanti ne ospita a casa sua? Comodo parlare”.

La chiosa di Vauro: “Mia moglie, pensa un po’, è extracomunitaria“.

Da dove arriva la storia di Minnie

Ma perché Vauro ha chiamato ‘Onorevole Minnie’ il deputato FdI Giovanni Donzelli?

Ospite nei giorni scorsi a ‘L’Aria che tira’ su La7, Donzelli – difendendo il collega Galeazzo Bignami, oggi esponente del Governo Meloni, finito al centro della bufera per una foto del 2005 in cui appare vestito da nazista – ha raccontato di essersi “vestito da Minnie a Carnevale, vuol dire che sono Minnie?”.