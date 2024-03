Giovanni Allevi e il mieloma raccontato nella Giornata internazionale della Felicità: "Un viaggio all'inferno"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Giovanni Allevi parla della malattia. Dal palco del forum di Assago il pianista ha raccontato del mieloma in occasione di Happiness tour – Storie di felicità, evento organizzato in occasione della Giornata internazionale della Felicità.

Allevi dal palco di Assago per la giornata internazionale della felicità

“C’è stato un momento in cui ho dovuto mantenere lo sguardo dritto sui fiori, mentre camminavo all’inferno. Ho dovuto regalare un sorriso alle persone che mi stavano vicine, anche quando il dolore fisico era insopportabile” ha esordito così Giovanni Allevi sul palco del forum di Assago.

Il pianista ha partecipato all’evento Happiness tour in occasione della giornata mondiale della felicità, completamente gratuito, esibendosi davanti a migliaia di persone. Allevi era tornato a suonare per il pubblico dopo più di un anno al Festival di Sanremo, come ospite.

Fonte foto: ANSA Giovanni Allevi sul palco di Sanremo

“La mia vita era concerti in giro per il mondo, conferenze stampa, incontri, fino a due anni fa, quando è arrivata una brutta malattia e tutto è cambiato. Dopo che è accaduto tutto questo, c’è stato un giorno nella mia vita in cui io sono stato immensamente felice ma prima bisogna fare un viaggio nell’inferno” ha continuato Allevi.

Che malattia ha Giovanni Allevi

Giovanni Allevi è stato colpito nel 2022 da un tumore, il mieloma multiplo. Si tratta di un cancro che colpisce alcune cellule del sistema immunitario, prodotte nel midollo osseo e poi diffuse nel sistema sanguigno e in quello linfatico.

Come racconta Allevi, il cancro causa un forte dolore in particolare alla schiena, e può portare alla morte. La cura è molto aggressiva e prevede la radioterapia su tutto il corpo e la chemioterapia, oltre a vari palliativi per alleviare i sintomi.

La guarigione dal mieloma

Allevi ha ricordato proprio i momenti della guarigione, quando la malattia che lo ha colpito è andata in recessione, davanti a 6mila studenti della lombardia sempre in occasione dell’evento Happiness tour.

“Un giorno un medico è entrato nella mia stanza e mi ha detto: ‘Maestro hai 13 globuli bianchi’. La bilancia, che fino a quel momento pendeva verso la mia morte, iniziava a pendere di nuovo verso la vita”

“Sono stato investito da una felicità allo stato puro, un treno di felicità mi era venuto addosso. Perché avevo ottenuto dei risultati professionali? Perché avevo venduto dei dischi? Perché erano aumentati i follower? No, perché ero semplicemente vivo” ha concluso il pianista.