Giovane vuole suicidarsi lanciandosi nel vuoto a Frosinone, un carabiniere gli parla per un’ora e lo salva

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un ragazzo di Pontecorvo, in provincia di Frosinone, è stato salvato da un carabiniere. Il giovane, che si era arrampicato su un cornicione, voleva suicidarsi lanciandosi da circa venti metri di altezza. Fortunatamente sul posto è intervenuto un maresciallo dei carabinieri che lo ha tranquillizzato dopo aver parlato con lui per un’ora circa. Alla fine il giovane, di circa 30 anni, ha desistito ed è stato messo in salvo.

Allarme lanciato da alcuni passanti

A lanciare l’allarme erano state alcune persone che avevano notato la presenza di un uomo sul cornicione.

Si trattava, appunto, del giovane di circa trent’anni che aveva scavalcato una recinzione e si stava sporgendo da un’altezza di circa venti metri, in bilico su un cornicione.

Fonte foto: Tuttocittà

Il lungo dialogo e poi l’abbraccio

Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, il sindaco della cittadina e soprattutto i carabinieri della stazione locale. La zona è stata isolata per consentire alle forze dell’ordine di operare in sicurezza e per non disturbare il ragazzo.

A quel punto un maresciallo esperto è entrato in azione e ha iniziato a parlare con il ragazzo, dopo essersi messo al suo fianco.

Dopo circa un’ora il ragazzo si è confidato con il carabiniere, lo ha abbracciato e si è messo in salvo. Il giovane è tornato a casa dai genitori.