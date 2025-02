Giovane di Alessandria arrestato per tentato furto: rubava cartucce per stampanti all'Esselunga

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 1 arresto e 2000 € di merce recuperata il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato ad Alessandria. Un giovane è stato fermato per tentato furto presso un supermercato Esselunga, dove aveva cercato di sottrarre cartucce per stampanti.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi, il personale delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto presso il supermercato Esselunga di corso Borsalino ad Alessandria. L’intervento è stato richiesto dopo che una persona era stata fermata con della merce non pagata.

La dinamica del furto

Gli operatori, grazie alla collaborazione del personale del supermercato e alla visione dei video di sorveglianza interna, hanno accertato che due giovani, di cui uno nato nel 2004, avevano prelevato un numero cospicuo di cartucce per stampante dagli scaffali. Queste erano state riposte all’interno di una busta per la spesa. Giunti alle casse, i giovani hanno oltrepassato i rulli senza pagare e hanno cercato di allontanarsi. Gli addetti alla sicurezza sono riusciti a fermare il ragazzo con la borsa contenente le cartucce, mentre l’altro è riuscito a fuggire.

Identificazione e arresto

I poliziotti hanno proceduto all’identificazione del soggetto fermato e, con l’aiuto del personale dell’Esselunga, hanno valutato la merce che il giovane aveva cercato di sottrarre, per un valore di quasi 2000 €. Dagli accertamenti nella banca dati interforze è emerso che il giovane era già stato denunciato all’inizio del mese per lo stesso reato e per la stessa tipologia e quantità di merce rubata, suggerendo un’attività illegale di rivendita di cartucce per stampante. Per quanto appurato, il ragazzo è stato arrestato per il reato di tentato furto aggravato in concorso con altre persone e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto senza disporre ulteriori misure.

