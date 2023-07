Giovane accoltellato a morte e abbandonato in un canale: arrestati tre minorenni

La polizia di Londra ha ritrovato il corpo di un 17enne nelle acque di un canale a Ladbroke Grove, nella zona ovest di Londra. Il ragazzo è stato ucciso a colpi di coltello, tre minorenni sono stati fermati per l’omicidio.

Victor Lee, giovane di 17 anni residente a Ealing, uno dei maggiori centri urbani di Londra, è stato trovato morto in un canale nella zona ovest una settimana fa, domenica 25 giugno.

A trovarlo nelle acque sotto Scrubs Lane, nei pressi di Willesden Junction, sono stati gli agenti della polizia cittadina, intorno alle 17:45 del pomeriggio.

UPDATE | Detectives investigating the fatal stabbing of 17-year-old Victor Lee have this evening charged three teenagers with his murder

Read more here: https://t.co/liLMPFmel2

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) July 1, 2023