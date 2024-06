Intrappolati a testa in giù a 30 metri di altezza. Momenti di terrore in Oregon, negli Stati Uniti, dove un guasto ad una giostra ha lasciato una trentina di persone sospese in aria per circa mezz’ora. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici del parco divertimenti, tutti i visitatori sono state fatte scendere dalla giostra in sicurezza e nessuno è rimasto ferito, soltanto una persona è stata portata in ospedale per accertamenti in via precauzionale.

La giostra bloccata in Oregon (Usa)

L’episodio è avvenuto all”Oaks Amusement Park’ vicino Portland, storico impianto aperto nel 1905 che tra le varie attrazioni ospita la giostra ‘AtmosFear’: inaugurata nel 2021, funziona come un pendolo che fa oscillare i visitatori a grande distanza dal suolo.

Il guasto si è verificato quando la piattaforma con le persone a bordo si è bloccata all’apice del movimento, bloccando la corsa e lasciando 28 turisti a testa in giù tra urla di paura, mentre la folla a terra assisteva alla scena. “Pensavamo di morire” è stata la testimonianza di una delle persone intrappolate a 30 metri di altezza.

L’intervento per portare le persone in salvo

Come spiegato nel comunicato del parco, i soccorsi sono stati avvisati subito dopo il malfunzionamento e sono arrivati in circa 25 minuti. I vigili del fuoco di Portland hanno fatto sapere di aver lavorato con i tecnici dell’Oaks Park per abbassare manualmente la giostra.

Dopo circa mezz’ora, tutte i visitatori a bordo sono stati tratti in salvo senza conseguenze, a parte il forte shock causato dall’esperienza più estrema del previsto.

Il parco è stato chiuso e sgomberato subito dopo per precauzione e lo staff ha fatto sapere che al momento la giostra AtmosFear resterà inattiva fino a nuovo avviso.