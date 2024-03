Giornata internazionale della Felicità il 20 marzo: da quando esiste, chi l'ha istituita e perché si celebra

Il 20 marzo è la Giornata internazionale della Felicità, istituita dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. L’obiettivo dell’Onu è celebrare la felicità in ogni sua forma, essendo uno dei diritti fondamentali dell’uomo da tutelare e garantire.

Da quanto esiste la Giornata internazionale della Felicità

La giornata internazionale della felicità è stata istituita dall’Onu il 28 giugno 2012.

La risoluzione A/RES/66/281 dell’Assemblea stabilisce che “la ricerca della felicità” è “uno scopo fondamentale dell’umanità“.

Fonte foto: ANSA La sede dell’Onu, a New York

Inoltre, “riconoscendo la necessità di un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita economica che promuova lo sviluppo sostenibile, l’eradicazione della povertà, la felicità e il benessere di tutte le persone”, l’Assemblea dell’Onu “invita tutti gli Stati membri, le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, e altri organismi internazionali e regionali, così come la società civile, incluse le organizzazioni non governative e i singoli individui” a celebrare la ricorrenza in maniera appropriata, “anche attraverso attività educative di crescita della consapevolezza pubblica”.

Quali sono gli ormoni che influiscono sull’umore e come allenarli

Virgilio Notizie aveva già intervistato Massimiliano Petrelli, medico specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo, referente della Società italiana di chirurgia bariatrica (Sicob) per la Regione Marche.

L’esperto aveva spiegato che “gli ormoni sicuramente influiscono sull’umore, anche se andrebbe fatta una precisazione. Per ormoni intendiamo quelle sostanze prodotte delle ghiandole endocrine, come l’ipofisi, o sessuali (nel caso di ormoni come estrogeni o testosterone, ndr) o come il THS prodotto dalla tiroide. Ma a questa classificazione, che risale al passato, si sono aggiunte altre sostanze, prodotte da altri organi, che però hanno la stessa funzione di portare un messaggio da una parte all’altra del corpo: rientrano in questa categoria, per esempio, i neurotrasmettitori come la serotonina, che ha la funzione proprio di un ormone”.

La Giornata internazionale della Felicità coincide con l’equinozio di primavera

Nel 2024, la Giornata internazionale della Felicità coincide con l’equinozio di primavera, scattato alle 4:06 del mattino di mercoledì 20 marzo.

Secondo la tradizione, la primavera partirebbe il 21 marzo, ma in realtà questo non succede dal 2007 e, a partire dal 2044, l’equinozio potrà anticipare ulteriormente il suo arrivo al 19 marzo.

Il fenomeno è dovuto allo sfasamento tra calendario e anno siderale: la Terra compie un giro completo intorno al Sole in 365 giorni e 6 ore, un ritardo che si accumula e che viene poi recuperato ogni quattro anni (con l’anno bisestile), con l’aggiunta del 29 febbraio.