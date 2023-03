Giornata mondiale dell'acqua, l'allarme delle Nazioni Unite: utilizzo insostenibile, rischio crisi globale

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua. Istituita nel 1992 dall’ONU, questa ricorrenza serve a sensibilizzare sul consumo di uno dei beni più preziosi a disposizione dell’umanità. Il cambiamento climatico sta comportando anche diverse crisi idriche anche in Italia, dove i fiumi del nord sono ormai da anni sotto i livelli medi.

Ogni anno, il 22 marzo, si celebra la Giornata mondiale dell’acqua, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite.

Questa celebrazione fu uno dei risultati della Conferenza di Rio del 1992 e dell’Agenda 21, tra le prime iniziative prese a livello internazionale contro il cambiamento climatico.

Fonte foto: ANSA Siccità sul Lago di Garda: l’Isola dei Conigli raggiungibile a piedi

Tra il 22 e il 24 marzo si terrà inoltre a New York, presso il Palazzo di Vetro, sede delle Nazioni Unite, la Water Conference, incentrata sulla gestione delle riserve idriche.

la siccità in Italia

Per l’Italia la Giornata mondiale dell’acqua cade in periodo critico per le risorse idriche del Paese.

Da anni molte regioni, in particolare quelle del centro-nord, soffrono di una siccità che perdura per buona parte dell’anno, mettendo a rischio la fornitura d’acqua.

Anche lo scorso inverno questa tendenza non si è invertita. La poca neve caduta in montagna in questi mesi preoccupa gli agricoltori, che potrebbero non avere abbastanza risorse per irrigare i campi.

Uno studio pubblicato il 28 febbraio sulla rivista specializzata Environmental Research Letters e condotto dal Centre national de la recherche scientifique francese ha legato i fenomeni di siccità in Europa, tra cui anche quella italiana, al cambiamento climatico.

L’Italia ha anche un grande problema di efficienza della distribuzione di acqua. Circa un terzo di quella immessa nella rete va infatti persa a causa delle condizioni delle tubature.

L’allarme dell’ONU

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua le Nazioni Unite hanno lanciato un appello per scongiurare l’aggravarsi delle crisi idriche a livello internazionale.

Secondo l’ONU, con l’uso insostenibile dell’acqua che molti paesi stanno attuando, il mondo si starebbe avviando verso una strada pericolosa.

Mentre la scarsità di acqua diventa una costante in moltissimi luoghi del mondo, l’utilizzo di questa risorsa limitata non accenna a diminuire.

Il tasso di crescita è infatti del 1% ogni anno fin dagli anni ’80, un ritmo che secondo le stime degli esperti dovrebbe mantenersi fino almeno al 2050.