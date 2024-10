Giornalista Mediaset denuncia per molestie sessuali ex produttore di "Forum": il racconto in tribunale

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una giornalista Mediaset di 30 anni ha denunciato per molestie sessuali un ex produttore del programma “Forum”, accusandolo di averla palpeggiata durante un colloquio di lavoro. La vicenda, risalente all’estate 2022, è ora in tribunale: l’uomo avrebbe prima fatto numerosi complimenti alla giovane, per poi toccarla e cercare di baciarla contro la sua volontà. Il produttore 60enne, licenziato da Mediaset, si è dichiarato innocente.

Giornalista Mediaset accusa ex produttore di “Forum”

Sono i giorni della verità per il caso giudiziario che vede contrapposti una giornalista di 30 anni e un ex produttore del programma Mediaset “Forum“, accusato dalla donna di averla molestata sessualmente.

La trentenne ha testimoniato che, Durante un colloquio di lavoro nel 2022, l’uomo l’avrebbe riempita di complimenti, elogiandone capacità e promettendole prospettive di carriera. Poi, però, avrebbe cercato di baciarla e toccarla in modo inappropriato. La donna lo avrebbe respinto e, successivamente, ha presentato denuncia.

Fonte foto: IPA

L’accusato è un noto ex produttore Mediaset: i genitori della giornalista sarebbero persone influenti nel mondo della tv

Ora il produttore è stato rinviato a giudizio dalla quinta sezione del Tribunale di Roma, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Stefano Pizza. Nonostante le accuse, il produttore continua a dichiararsi innocente ed è a processo per difendersi dalle accuse.

Il racconto delle molestie in tribunale

Il 25 ottobre la giornalista ha testimoniato in tribunale, accompagnata dai genitori, che secondo quanto riportato dal Corriere della sera sarebbero persone influenti nell’ambiente televisivo.

Gli eventi risalgono all’estate del 2022, quando, dopo aver ottenuto un contratto a termine con Mediaset, la 30enne si è presentata a un colloquio per approfondire il suo interesse verso il programma gestito da un noto produttore dell’azienda, dove già lavorava come assistente.

“Ho un appuntamento nello studio del produttore. Dovrebbe essere un colloquio sereno. E mi siedo tranquilla. La prima cosa che mi dice è quanto sono contenti del mio lavoro. Sei brava di qua, sei eccezionale di là. Insomma, mi fa un sacco di complimenti” ha raccontato la giornalista. “Aggiunge che se continuerò così farò strada nella vita. Parole che mi hanno lusingata pur dando ad esse il giusto peso”.

Baciata e palpeggiata dal produttore

Dopo un susseguirsi di complimenti esagerati, il produttore sarebbe passato direttamente ai comportamenti sconvenienti: l’avrebbe invitata ad alzarsi per osservarla meglio, per poi affermare: “stai bene fisicamente”.

Pochi attimi e poi la molestia vera e propria. “Mi dà un bacio sulla guancia, poi mi mette le mani addosso. Provo a scostarlo, ma tenta di baciarmi in bocca. Sono rimasta scioccata. Ho preso le mie cose e me ne sono andata” ha raccontato in tribunale la donna.

Dopo averlo respinto, però, la situazione sul lavoro per lei si sarebbe complicata: l’atmosfera si sarebbe fatta subito ostile, sarebbe stata improvvisamente evitata dai colleghi al punto da “sentirsi colpevole”. Nel frattempo, il produttore è stato sospeso dall’azienda, in attesa della conclusione del processo.