Giorgio Panariello, problemi di salute: rinviate alcune date del tour, come sta il comico

Giorgio Panariello colpito da una labirintite e costretto ad annullare tre date del suo tour. In particolare, il comico ha dovuto rinviare gli appuntamenti previsti dal 22 al 24 novembre al Teatro Verdi di Firenze.

Problemi di salute per Giorgio Panariello

Panariello è alle prese con una brutta labirintite. Trattasi di un’infiammazione dell’orecchio interno, che si manifesta con una diminuzione dell’udito, la comparsa di vertigini e acufeni (il ronzio nelle orecchie).

In certi casi la labirintite può provocare disturbi dell’equilibrio e problemi alla postura. Proprio per questo, Panariello non ha potuto fare altro che prendersi un break dalle scene in attesa che l’infiammazione sparisca.

Date rinviate, info utili

La data che avrebbe dovuto svolgersi martedì 22 novembre al Teatro Verdi verrà recuperata il prossimo 19 dicembre 2022.

Per quel che invece riguarda le esibizioni che erano in calendario per mercoledì 23 novembre e per giovedì, 24 novembre, non c’è ancora al momento il giorno esatto in cui saranno recuperate. Nelle prossime ore saranno annunciate tutte le info utili.

Per accedere allo spettacolo basterà esibire al botteghino i biglietti già acquistati, che quindi restano validi per le nuove date corrispondenti.

Lo spettacolo “La favola mia”

Giorgio Panariello, nel tour in corso, sta portando a teatro lo spettacolo “La favola mia”, uno show in cui ripercorre proprio la sua storia personale. Due ore in cui si ride e si scherza, e in cui il comico ri-sfodera anche dei grandi classici del suo repertorio.