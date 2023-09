Giorgio Napolitano in condizioni di salute critiche: il quadro clinico dell'ex presidente della Repubblica

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Le condizioni di salute di Giorgio Napolitano, Presidente emerito della Repubblica, si sono complicate nelle ultime ore.

Come sta Giorgio Napolitano

Da tempo l’ex Capo dello Stato, 98 anni, presenta un quadro clinico particolarmente complesso e nelle ultime ore, stando a quanto riportato dall’agenzia ‘Adnkronos’, la situazione si sarebbe ulteriormente complicata.

Le condizioni di salute di Giorgio Napolitano sono descritte come “particolarmente critiche“.

Fonte foto: ANSA L’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al Quirinale dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015.

L’intervento chirurgico del 2022

Il presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano era stato sottoposto a un intervento chirurgico all’addome all’Istituto Spallanzani di Roma nel maggio del 2022.

Napolitano era stato dimesso nella mattinata del 30 maggio dal reparto di chirurgia Generale e trapianti dell’Istituto Spallanzani di Roma. Il decorso post operatorio, stando a quanto aveva reso noto l’ospedale, era stato regolare. L’intervento chirurgico è stato eseguito dall’equipe del Prof. Giuseppe Maria Ettorre presso il Dipartimento Interaziendale dell’Azienda San Camillo-Forlanini ed Inmi Spallanzani.

La precedente operazione nel 2018

Quello del 2022 è stato il secondo intervento chirurgico per Giorgio Napolitano da quando ha lasciato la Presidenza della Repubblica, all’inizio del 2015, dopo 2 anni del secondo mandato.

Il 24 aprile del 2018, cioè 9 giorni dopo aver parlato con Mattarella al Quirinale per le consultazioni dopo le elezioni, il senatore a vita era stato ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma per un improvviso malore. In quell’occasione aveva subito un complesso intervento chirurgico all’aorta, eseguito dal professor Francesco Musumeci. Giorgio Napolitano era stato dimesso il 22 maggio.

La presidenza Napolitano

Giorgio Napolitano è stato l’undicesimo Presidente della Repubblica Italiana dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015 e il primo della storia italiana a essere stato rieletto per un secondo mandato.

Da Capo dello Stato ha conferito l’incarico a 5 presidenti del Consiglio dei ministri: Romano Prodi (2006-2008), Silvio Berlusconi (2008-2011), Mario Monti (2011-2013), Enrico Letta (2013-2014) e Matteo Renzi (2014-2016).

Prima di diventare Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano aveva ricoperto l’incarico di Presidente della Camera dei Deputati nel corso dell’XI Legislatura e di ministro dell’interno nel governo Prodi I, oltre a quello di deputato pressoché stabilmente dal 1953 al 1996, di europarlamentare dal 1989 al 1992 e dal 1999 al 2004. Nel 2005 è stato nominato da Carlo Azeglio Ciampi senatore a vita.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.