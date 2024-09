Giorgio Chiellini torna alla Juventus da dirigente, c'è il comunicato ufficiale: che ruolo avrà l'ex difensore

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Giorgio Chiellini torna ufficialmente alla Juventus, questa volta con un ruolo dirigenziale. L’ex difensore e capitano bianconero è stato nominato “Head of Football Institutional Relations”, un incarico che lo porterà a occuparsi delle relazioni istituzionali per il club. Laureato in economia e business administration, Chiellini sembra particolarmente adatto al nuovo ruolo che lo porterà comunque più vicino alla scrivania che al campo.

Giorgio Chiellini di nuovo alla Juventus: il nuovo ruolo

Era probabilmente soltanto questione di tempo: Giorgio Chiellini fa il suo ritorno alla Juventus, e ora è confermato ufficialmente. La società torinese ha divulgato un comunicato in cui spiega che l’ex difensore, con ben 561 presenze in bianconero, assumerà il ruolo di “Head of Football Institutional Relations”.

Questo nuovo incarico vedrà Chiellini immerso nel mondo corporate del club, dove collaborerà fianco a fianco con l’amministratore delegato Maurizio Scanavino.

Fonte foto: ANSA

Giorgio Chiellini ha alzato da capitano della nazionale la coppa del Campionato Europeo 2020, disputato nel 2021

Dopo aver guidato la squadra sul campo, portando anche la fascia di capitano, Chiellini passerà ora a un ruolo strategico e gestionale, lavorando su aspetti legati alle relazioni istituzionali calcistiche e sviluppando nuove competenze manageriali all’interno del comparto più aziendale e meno sportivo della Juventus.

Il comunicato della Juventus

“Giorgio Chiellini non ha mai smesso di essere bianconero” ha sottolineato la Juventus in un comunicato ufficiale. “Nel cuore, nell’anima, nei valori che ha sempre interpretato, in campo e fuori”.

“Questo ruolo si sposa perfettamente con la formazione che Giorgio ha acquisito nel suo ambito accademico, ma ovviamente anche con la sua figura di uomo, calciatore, capitano e leggenda bianconera” si legge nella nota del club.

Giorgio Chiellini e la Juventus, la sua formazione

Giorgio Chiellini ha chiuso la sua carriera da calciatore nel dicembre 2023, dopo l’esperienza in Major League Soccer (il massimo campionato di calcio statunitense) con il Los Angeles FC.

Durante la sua carriera calcistica, l’ex difensore ha puntato molto sulla formazione, portando avanti un percorso accademico di tutto rispetto. Nel 2010, infatti, si è laureato in economia e commercio presso l’Università di Torino, e successivamente, nel 2017, ha ottenuto una laurea magistrale in business administration con il massimo dei voti, 110 e lode.

La sua tesi si concentrava sull’analisi comparativa del modello di business della Juventus a livello internazionale, dimostrando così accanto alle sue capacità in campo, anche una forte attitudine alla gestione e alle dinamiche aziendali del mondo calcistico.

Cosa farà Chiellini alla Juve

Chiellini avrà ora l’opportunità di collaborare direttamente con l’amministratore delegato, acquisendo una visione approfondita dei settori aziendali della Juventus, che spaziano dalla gestione finanziaria alle risorse umane, fino agli aspetti legali.

Questo vuol dire che , almeno per ora, il suo nuovo ruolo non prevede un coinvolgimento diretto nell’area tecnica del club, come è accaduto a Pavel Nedved dal 2010 al 2022 o, più recentemente, a Zlatan Ibrahimovic con il Milan.