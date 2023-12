Giorgio Chiellini annuncia il ritiro dal calcio: tra moda e startup, il business da imprenditore dell'ex Juve

È infine giunto il giorno del ritiro dal calcio per Giorgio Chiellini, annunciato con un commosso post su Instagram. L’ex colonna della Juve non avrà bisogno di inventarsi hobby per riempire le sue giornate perché fin da giovanissimo ha investito il suo patrimonio in una serie di attività.

Chiellini lascia il calcio

“Sei stato il viaggio più bello e intenso della mia vita. Sei stato il mio tutto. Con te ho percorso un cammino unico e indimenticabile. Ma ora è il momento di aprire nuovi capitoli e scrivere altre pagine importanti ed entusiasmanti”.

Così ha scritto Giorgio Chiellini su Instagram. Le “pagine importanti ed entusiasmanti” alle quali si riferisce riguardano probabilmente gli investimenti fatti in attività quantomai diversificate: formazione, consulenza, intelligenza artificiale, moda, immobiliare, sostenibilità…

Chiellini lascia dunque il suo ruolo di difensore nel Los Angeles FC e dice addio al calcio.

Due lauree in materie economiche

Non solo piedi, ma anche testa: Chiellini è uno dei pochi calciatori che sia riuscito ad abbinare il successo sul campo con un fruttuoso percorso universitario.

Prima ha conseguito la laurea in Economia e commercio presso l’Università degli Studi di Torino con 109 su 110.

Nel 2017 il calciatore ha completato il suo percorso accademico con la laurea magistrale in Business administration con 110 e lode.

I primi investimenti di Chiellini, oggi 39enne, risalgono a quando aveva 25 anni.

A passare in rassegna tutte le sue partecipazioni ci pensa il Corriere della Sera, che riporta anche l’assunto fondamentale alla base delle scelte dello sportivo-imprenditore: “Il primo errore che un calciatore non deve commettere è quello di pensare che la propria carriera duri per sempre”.

Chiellini imprenditore

Chiellini è socio, con un terzo delle quote, dell’agenzia Mate Agency. Partecipa anche a Vedrai, società che offre soluzioni alle piccole e medie imprese.

C’è poi Akto Play Your Future, progetto rivolto ai giovani che intendano intraprendere una carriera nello sport.

Si continua con 2Watch, canale tematico creato da gamers dedicato agli esports, e con il brand di moda Golden specializzato nella produzione delle sneaker.

Nel portafoglio di Chiellini ci sono anche Treedom (piattaforma su cui è possibile acquistare alberi per la riforestazione) e Meeters (finalizzata a organizzare esperienze nella natura).

Si chiude con la startup digital Letsell che opera nell’e-commerce.

“Letsell è una sfida nella quale credo e su cui ho voluto investire perché sono certo che il digital e l’innovazione siano il futuro, oltre che uno strumento fondamentale per le aziende Made in Italy”, dice Chiellini.

“Credo nella forza democratica del progetto che permette alle famiglie di risparmiare sugli acquisti quotidiani offrendo un modello di risparmio digitale circolare, tramite il sistema del cashback e del passaparola tra utenti”, aggiunge.