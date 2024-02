Giorgio Armani e il commento su Giorgia Meloni: "Mi secca vederla così in Europa, ha un bellissimo viso"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Giorgio Armani, durante la sua conferenza stampa post show alla Milano Fashion Week, ha parlato anche della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del suo ruolo in Europa.

Cosa ha detto Giorgio Armani su Giorgia Meloni

Rispondendo a un giornalista straniero, che gli ha chiesto cosa ne pensasse del “governo di estrema destra” guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Giorgio Armani ha risposto:

“Ha due ‘elementi importanti’ in corpo abbastanza robusti, non ce li ha ma è come se li avesse. Sulla politica e le strategie che mette in atto non sono così competente, mi secca a volte vederla così piccolina e minuta in Europa in mezzo a tanti statuari ed eleganti signori, lei lì con la sua giacchettina… Ha un bellissimo viso“.

Fonte foto: ANSA

Lo stilista Giorgio Armani, in occasione della recente Settimana della Moda a Milano nel febbraio 2024.

La critica di Giorgio Armani sulla Settimana della Moda a Milano

Giorgio Armani considera troppo frenetica e concentrata la Settimana della Moda a Milano. Lo stilista, a questo proposito, ha annunciato di aver “mandato una lettera alla Camera della Moda“.

Durante la conferenza stampa, Giorgio Armani ha anche detto: “Quando creo la mia moda, penso sempre a donne che posso incontrare ovunque e non tra eccitazioni intellettuali e sessuali. Penso a donne coerenti con il loro volto. Continuiamo ad accettare tutti, ma io non ci sto. Io sono stufo di vedere una matta che gira in mutande in via Montenapoleone a Milano. Donne trasformate in un oggetto del desiderio e se c’è un 50% degli uomini che le ama così, c’è un 50% che dice di no”.

Ai cronisti presenti alla sua conferenza stampa, lo stilista ha poi rivelato: “Io detesto il termine moda, vorrei che fosse abolito”.

Il lavoro di Giorgio Armani, ieri e oggi

Giorgio Armani ha raccontato così il suo lavoro di stilista, ieri e oggi: “Faccio la stessa fatica di quando ho cominciato e c’erano i giovani di Carnaby Street e quella moda non mi piaceva. Così ho scelto di andare avanti e mettere agli uomini e alle donne le mie giacche. Un po’ come quello che faccio ora”.