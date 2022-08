Giorgia Meloni vuole combattere le "devianze" dei giovani: polemica su video della leader di Fratelli d'Italia

Una nuova polemica ha investito la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che, in un video, ha dichiarato di voler combattere le “devianze” dei giovani.

Giorgia Meloni e le “devianze” dei giovani: le sue parole

Il filmato è stato pubblicato sui suoi canali social della stessa Giorgia Meloni nella mattinata di domenica 21 agosto. Si intitola “Pronti a valorizzare lo sport e gli stili di vita sani“.

Nella didascalia del video è possibile leggere: “Quanti giovani rimangono vittime delle devianze come droga, alcol, spirale di violenza, quando vengono lasciati soli? L’antidoto più forte è lo sport. Investire sul ‘diritto allo sport’ significa investire sul futuro, coltivare i talenti, combattere le droghe, crescere le nuove generazioni di italiani cariche di quei valori che solo lo sport può offrire e trasmettere”.

#Pronti a valorizzare lo sport e gli stili di vita sani. Investire sul #dirittoallosport significa investire sul futuro, coltivare i talenti, combattere le droghe, crescere le nuove generazioni di italiani cariche di quei valori che solo lo sport può offrire e trasmettere. pic.twitter.com/l7Nwgjnz9P — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) August 21, 2022

Nel filmato, Giorgia Meloni cita l’esempio dell’Islanda, che da nazione europea col più alto tasso di consumo di droghe, alcol e tabacco tra i giovani e i giovanissimi negli anni Novanta è riuscita, nel giro di pochi anni, a ribaltare la classifica diventando la nazione più virtuosa, grazie all’istituzione di una sorta di “diritto allo sport” dedicato ai giovani.

Nel suo discorso, la leader di Fratelli d’Italia esplicita l’obiettivo: “Combattere le droghe, le devianze, crescere generazioni di nuovi italiani sani e determinati, carichi di quei lavori che solo lo sport può dare”.

Le critiche a Giorgia Meloni per il termine “devianze”

La scelta del termine “devianze” ha sollevato diversi commenti critici sui social network all’indirizzo della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Tra i tweet polemici spicca, per esempio, quello dell’ex Forza Italia Elio Vito: “Meloni vuole ‘Combattere le devianze…crescere nuove generazioni di italiani sani e determinati…’. E poi chi sarebbero i deviati, i malati… ormai siamo oltre il fascismo!”.

Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe, ha scritto: “Tu chiamale se vuoi… devianze. #Meloni”.

Anche il giornalista Riccardo Cucchi è intervenuto con un tweet sulla questione “devianze”. Il suo messaggio rivolto alla leader di Fratelli d’Italia: “Cosa sono le devianze on. Meloni?”.

Giorgia Meloni e il video della violenza di Piacenza: l’altra polemica

Quella sul termine “devianze” non è l’unica polemica che vede protagonista in queste ore Giorgia Meloni. La numero uno di Fratelli d’Italia è stata accusata da alcuni rivali politici per un altro video pubblicato su ‘Facebook’.

Nella tarda serata di domenica, Giorgia Meloni ha scritto sui social: “Non si può rimanere in silenzio davanti a questo atroce episodio di violenza sessuale ai danni di una donna ucraina compiuto di giorno nella città di Piacenza da un richiedente asilo. Un abbraccio a questa donna, alla quale la nostra società non ha saputo garantire la sicurezza di cui aveva diritto. A nome delle istituzioni italiane le chiedo scusa. La lotta al degrado, all’illegalità diffusa, all’immigrazione illegale di massa non sono concetti astratti, riguardano la vita quotidiana di ognuno di noi e soprattutto dei più fragili. Farò tutto ciò che mi sarà possibile per ridare sicurezza alle nostre città”. Il post della leader di Fratelli d’Italia contiene un video che riprende quanto avvenuto a Piacenza.

Enrico Letta ha dichiarato a ‘Radio24′: “Faccio un appello a tutti perché tutti stiamo dentro i limiti della dignità e della decenza. Il video postato da Giorgia Meloni su uno stupro è un video indecente e indecoroso. C’e’ il rispetto delle persone che deve essere prima di tutto, quindi invito tutti a fare una campagna elettorale in cui si parli delle cose e ci si confronti anche animatamente. Ma non si può essere irrispettosi dei diritti delle persone”.

Anche il leader di Azione Carlo Calenda ha criticato Giorgia Meloni su ‘Twitter’: “Denunciare uno stupro è un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è un atto immorale e irrispettoso in primo luogo per la donna che lo ha subito, che certamente non vorrebbe essere esposta sui social in questo modo. Giorgia Meloni vergognati”.