Giorgia Meloni visita Papa Francesco al Gemelli: "Abbiamo scherzato come sempre, vigile e reattivo"

Papa Francesco è ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale causata da un’infezione polimicrobica. Nella giornata di mercoledì 19 febbraio è rimbalzata addirittura la notizia della sua morte, smentita dal Vaticano ma anche da Giorgia Meloni. La premier si è recata in ospedale per far visita al Pontefice e, tornata a Palazzo Chigi, ha rilasciato una nota confortante sulle condizioni di Bergoglio: “Vigile e reattivo, abbiamo scherzato come sempre“.

La nota di Palazzo Chigi dopo la visita di Giorgia Meloni a Papa Francesco

Mercoledì 19 febbraio, intorno alle ore 16, Palazzo Chigi ha diramato una nota relativa alla visita di Giorgia Meloni a Papa Francesco, ricoverato al Gemelli.

Nel comunicato, si fa riferimento al fatto che la premier “si è recata al Policlinico Gemelli per fare visita al Santo Padre. Meloni ha espresso a Papa Francesco gli auguri di pronta guarigione, a nome del Governo e dell’intera Nazione. Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo. Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo”.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni e Papa Francesco in una foto del giugno 2024

La fake news della morte di Bergoglio

Nelle ultime ore è rimbalzata da più parti la notizia della morte di Papa Francesco, al punto che fonti del Vaticano sono state costrette a una smentita, ripresa dall’Agi: “Le informazioni le diamo con regolarità. Le fake news si commentano da sole”.

E, in effetti, come si vede dalle ricerche su Google, in tanti avevano creduto al decesso di Bergoglio, o comunque hanno cercato la conferma sul web:

Fonte foto: Screenshot da Google Screenshot da Google Trends, in merito alle ricerche nelle ultime 24 sulla presunta morte di Papa Francesco

Cosa dicono i medici che curano Bergoglio

Nel frattempo, Papa Francesco prosegue la sua degenza blindata al decimo piano del Policlinico Gemelli.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, infatti, a Bergoglio viene evitata qualunque possibile situazione di stress.

In sostanza, nulla deve compromettere il delicatissimo decorso della polmonite.

“Non deve prendere neanche un colpo d’aria” avrebbe imposto l’equipe medica che lo ha in cura a chi lo sta assistendo in queste ore.

Di fatto, quindi, vietato non solo l’Angelus dal balcone, ma anche aprire la finestra: l’allerta è massima.