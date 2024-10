Giorgia Meloni contro Giorgetti dopo la frase sui "sacrifici": la premier pubblica un video sulle tasse

Sei giorni. È questo il tempo che è servito a Giorgia Meloni per ragionare e disinnescare la bomba lanciata dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che parlando della prossima Manovra aveva annunciato “sacrifici per tutti“. La premier, mercoledì 9 ottobre, ha pubblicato un video sui social scongiurando gli aumenti delle tasse.

Il video di Giorgia Meloni sulle tasse

Giorgia Meloni ha attaccato chi “in queste ore” si esibisce in “dichiarazioni fantasiose secondo cui il Governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini: è falso“.

La premier passa poi all’attacco dell’opposizione: “Questo lo facevano i Governi di sinistra, noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva“.

Fonte foto: ANSA Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, durante il suo intervento a Pontida domenica 6 ottobre

“Allora voglio essere chiara ancora una volta, la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e sostenere le imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini”, ha affermato la leader di Fratelli d’Italia.

Parlando di imposte, Meloni ha sottolineato che “nonostante dall’opposizione alcuni vorrebbero, ad esempio, l’introduzione di patrimoniali, di ulteriori imposte, noi resteremo fedeli al nostro impegno, che è lavorare per una manovra che rilanci l’economia, migliori la vita degli italiani, senza chiedere loro nuovi sacrifici“.

Il riferimento ai “sacrifici” di Giorgetti

La parola sacrifici ovviamente non è scelta a caso.

L’aveva pronunciata il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in un’intervista pubblicata da Bloomberg il 3 ottobre: “Stiamo per approvare una legge di Bilancio che richiederà i sacrifici di tutti”.

Scivolone immediato di Piazza Affari, con la Borsa che non aveva comprensibilmente reagito bene (chiudendo a -1,5%, la peggiore in Europa). Quindi, la precisazione del Ministero dell’Economia, per tamponare: “Niente nuove tasse“.

Lo stesso Giorgetti aveva approfittato poi del palco di Pontida per chiarire che “sono figlio di un pescatore e di un’operaia tessile e so chi i sacrifici li fa. Nell’intervista a Bloomberg, non alla Gazzetta dello Sport quindi mi rivolgevo alle banche e alla finanza, ho detto che i sacrifici li devono fare tutti, in base all’articolo 53 della Costituzione, in base alla capacità contributiva, motivo per cui abbiamo voluto la Flat tax“.

E ancora: “È giusto che i sacrifici li faccia chi ha le possibilità per farli. In questo momento questo governo con grande serietà, perché il mio mestiere non è facile, sta cercando di tradurre in fatti un principio di buonsenso. State tranquilli e sereni che noi siamo dalla parte della gente che lavora, che produce”.

La furia di Giorgia Meloni

La precisazione a Pontida si era resa necessaria perché, oltre alla Borsa, le parole di Giorgetti avevano fatto breccia anche nel Governo.

Ricostruzioni giornalistiche raccontano di una Meloni furiosa, a tal punto da spingere il Ministero a rettificare parzialmente, escludendo di fatto eventuali aumenti di tasse.