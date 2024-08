Giorgia Meloni e la vacanza a Ceglie Messapica in Puglia: quanto costa una notte nel resort della premier

Una decina di giorni con la figlia Ginevra e l’ex Andrea Giambruno, oltre alla sorella Arianna e al cognato e ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, con in mezzo qualche visita dei compagni di Governo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si gode le ultime ore delle sue ferie nella masseria Beneficio di Ceglie Messapica, nelle campagne del Brindisino, un resort di lusso da 1.370 euro a notte per stanza da condividere insieme agli affetti.

Il resort di Ceglie Messapica

Sono i prezzi base riportati dall’edizione pugliese di Repubblica, che ha calcolato una spesa totale di circa 8mila euro a notte per tutta la struttura. Si tratta di sei stanze, tutte prenotate dalla presidente del Consiglio, ovviamente anche per questione di sicurezza e privacy, per i parenti e anche la famiglia del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato.

Dall’11 agosto la premier non si è mossa da questo angolo di relax nell’entroterra salentino, dove però ha ricevuto la visita informale dell’alleato di Governo, Matteo Salvini, in vacanza in Puglia anche lui per qualche giorno. Incontro nel quale non si esclude siano stati affrontate questioni di lavoro, dalle nomine Rai alla Manovra.

Fonte foto: ANSA

Il calesse davanti alla masseria Beneficio per un giro omaggio a Giorgia Meloni e alla figlia Ginevra

Le vacanze di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni dovrebbe ripartire dalla masseria nella giornata di martedì 20 agosto, ma tra i residenti di Ceglie Messapica c’è chi ha sperato fino all’ultimo in una sua comparsata in Paese.

Non sono mancati i curiosi che si sono presentati davanti al cancello del resort con cibo e regali, o come due ragazzi, chi è arrivato col calesse per offrire un giro tra le campagne alla premier e alla figlia Ginevra.

La masseria Beneficio

Meloni avrebbe conosciuto la masseria Beneficio circa cinque anni fa grazie all’ex sindaco e oggi consigliere regionale per Fratelli d’Italia, Luigi Cairoli, e da allora ne ha fatto il suo quartier generale durante le ferie.

Costruito a ridosso di una grande cava dall’imprenditore delle costruzioni e dell’asfalto Andrea Chirulli, il resort può essere prenotato soltanto per grandi eventi e matrimoni o, come in questo caso, da ospiti speciali.

“Nella mia villa si respira l’aria del passato – scrive sulle piattaforme di hosting la figlia Ilari – le sue possenti mura custodiscono i racconti e i segreti dei contadini che la abitarono. Oggi è un’oasi lontana dalla vita frenetica della quotidianità, dove ci si può rilassare ascoltando il cinguettio dei passerotti al mattino e osservandoli mentre si abbeverano e rinfrescano in piscina”.