Giorgia Meloni telefona alla mamma del musicista ucciso a Napoli da un 17enne: cosa ha detto la premier

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel pomeriggio di sabato 2 settembre, ha telefonato a Daniela Di Maggio, la madre di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista di 24 anni ucciso all’alba di giovedì in piazza Municipio a Napoli da un diciassettenne.

Cosa ha detto Giorgia Meloni

A ‘Il Mattino’, Daniela Di Maggio ha raccontato così la telefonata: “È stata una conversazione tra due mamme, sincera e accorata, mi è sembrato di conoscerla da sempre. Le ho chiesto se potevo chiamarla Giorgia, mi ha risposto ‘Certo, devi chiamarmi Giorgia'”.

La conversazione è proseguita così: “Poi mi ha fatto una domanda: ‘Che cosa posso fare per te?‘. Non ho avuto neanche un attimo di esitazione: ‘Voglio incontrarti‘, le ho risposto, ‘Devi aiutarmi a fare in modo che altre madri non vivano mai più drammi come questo. La criminalità non può averla vinta, dobbiamo proteggere i nostri ragazzi, la parte sana del Paese, il futuro che vorremmo'”.

Fonte foto: ANSA Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo.

Il racconto della telefonata

La telefonata del presidente del Consiglio è arrivata nel pomeriggio di sabato direttamente al cellulare di Daniela Di Maggio.

“Il telefono si è illuminato, è comparso un numero che non conoscevo: ho risposto, ci ho messo un po’ a capire che davvero era la Meloni. Mi ha chiamato dal suo telefono privato, la morte di Giogiò l’ha lasciata senza fiato“, ha raccontato ancora Daniela Di Maggio.

Sull’incontro con Giorgia Meloni, per il quale non è stata ancora fissata una data, ha aggiunto: “È una donna di parola, abituata a mantenere le promesse. Sono certa che si farà risentire quanto prima”.

L’appello al presidente della Repubblica Mattarella

Sempre nella giornata di sabato, anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha contattato telefonicamente la mamma del musicista ucciso a Napoli. Daniela Di Maggio ha detto: “Sento con forza lo Stato accanto a me. Voglio ringraziare di cuore anche il questore Maurizio Agricola e il capo della squadra mobile Alfredo Fabbrocini, lo devo a loro se oggi mi sento un po’ meno sola”.

Un ringraziamento particolare è andato anche al sindaco Manfredi e al prefetto Palomba. La madre del musicista ucciso ha spiegato: “Hanno fatto tutto il possibile per farmi sentire solidarietà e vicinanza in un momento in cui mi sembrava di impazzire. Il lutto cittadino è un giusto riconoscimento alla memoria di Giovanbattista ma non può bastare”.

Daniela Di Maggio ha anche lanciato un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Mio figlio merita una medaglia al valore civile. Lo Stato deve riconoscere il suo sacrificio, ha perso la vita, dobbiamo considerarlo un eroe”.