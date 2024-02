Giorgia Meloni svela tutti i suoi sogni nel cassetto dall'incontro con Michael Jackson alla pallavolo

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Nel corso della cena dei corrispondenti della stampa estera che ha avuto luogo nella serata di mercoledì 27 febbraio, Giorgia Meloni si è “confidata” con i giornalisti: “Nessuno dei miei sogni nel cassetto si è realizzato”, ha detto ironicamente la leader di Fratelli d’Italia. “Volevo fare la cantante ma sono stonata, giocare con la nazionale di pallavolo ma sono nana, conoscere Michael Jackson ma è morto troppo presto”. Tra i suoi sogni, però, non c’era “fare il presidente del Consiglio”.

L’intervento di Giorgia Meloni alla cena per la stampa estera

“Ci si aspetta da me in questa sede un intervento leggero, io non ero leggera manco a 15 anni, figuriamoci se riuscirò ad esserlo oggi, che abbiamo perso le elezioni in Sardegna ed è pure Quaresima, non posso nemmeno affogare i miei dispiaceri nell’alcol. Be’, è andata così..”.

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, incontrando i corrispondenti della stampa estera, ha scherzato sulla sconfitta nelle elezioni regionali in Sardegna.

Fonte foto: ANSA La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della cena dei corrispondenti della stampa estera

“Sono una persona che ha speso due terzi della propria esistenza nell’impegno politico e ancora adesso la considero la più straordinaria forma di impegno civile che esista. Non amo stare dove sono e, proprio per questo, potrei rimanerci più degli altri”, ha aggiunto poi nel corso del suo intervento.

Parlando di sé, la premier ha anche spiegato che uno dei suoi “collaboratori storici” ripete che “il mio motto è ‘moriremo tutti’: è vero, non sono una persona ottimista guardo sempre il bicchiere mezzo vuoto, ma siccome so immaginare lo scenario peggiore possibile poi sono in grado di affrontare tutti gli altri”.

Le parole su Michael Jackson

Michael Jackson “mi ha insegnato l’inglese, perché volevo capire cosa dicevano le sue canzoni”, ha detto poi la premier, parlando del cantante statunitense scomparso nel 2009.

Sempre sulla comprensione dell’inglese, ha aggiunto: “Questo mi ha molto aiutato, soprattutto nella politica estera“.

In un video diffuso sui social, Meloni è stata anche immortalata mentre ballava sulle note di “Billie Jean”, famosissima canzone di Jackson, nel corso della cena.

La battuta su Mario Draghi

“Vi ringrazio per il buon auspicio, perché solo dopo avermi invitato a questa cena mi avete detto che, prima di me, avevate avuto ospite Mario Draghi e dopo due giorni il suo governo è caduto“, ha poi scherzato con la stampa la premier.

“Gli avete portato una sfiga senza precedenti, io ora cercherò di allontanarmi prima possibile per rimanere un pochino a governare questa nazione”, ha concluso.