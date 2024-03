La foto di Giorgia Meloni sul Wall Street Journal: la premier in prima pagina con la testa nella giacca

Giorgia Meloni campeggia sulla prima pagina del Wall Street Journal di giovedì 21 marzo nella foto che la immortala incappucciata dalla giacca mentre il leader dei Verdi Angelo Bonelli la incalza durante un duro intervento in Aula sulla guerra a Gaza e su altri temi.

Il Wall Street Journal apre con Giorgia Meloni

Il titolo del quotidiano riprende la frase di Bonelli: “Don’t look at me with your disturbing eyes” (“Non mi guardi con quegli occhi inquietanti“).

“Pensiamo che lei debba delle scuse alla Cgil e all’Unione degli Studenti Universitari Italiani, perché la sua affermazione di dire che queste due realtà così importanti hanno lavorato contro l’Italia è falsa”, aveva poco prima accusato Angelo Bonelli.

Poi contro Meloni ha preso la parola Giuseppe Conte: “Ma è questa la vostra politica estera? Ma lei è il presidente del Consiglio o un capocomico? Gli italiani non vogliono la terza guerra mondiale dove lei ci sta portando”, ha accusato il leader pentastellato.

Durante tutti gli interventi Giorgia Meloni ha dato vita a siparietti di smorfie e occhi sbarrati, comportamenti già messi in atto in passato durante i discorsi più duri dell’opposizione.

Angelo Bonelli sullo “sguardo inquietante” di Giorgia Meloni

Intervistato ai microfoni di Un giorno da pecora su Radio Rai1, Angelo Bonelli ha commentato lanciando stilettate contro la premier:

Non avevo mai visto una cosa del genere, nemmeno quando andavo a scuola… Quello è il Parlamento, io potrei aver detto anche una cosa fuori luogo ma la reazione può essere quella? La foto non è andata solo sul Wall Street Journal, ha fatto il giro del mondo. E non è un problema solo suo, ma dell’Italia. Rischiamo di fare la figura delle macchiette.

Poi una precisazione su cosa intendesse quando ha parlato di “sguardo inquietante”:

Occhi vitrei che guardavano… gli occhi di una persona evidentemente non interessata a ciò che dicevo ma a derubricarlo.

“Il punto – ha accusato Bonelli – è che quando la premier viene in aula, deve fare la premier e avere una postura istituzionale, che lei non ha”.

Le reazioni sui social

Gli utenti sui social network si sono divisi fra chi ha accolto la gag meloniana come un atto di semplice ironia e fra chi ha parlato di una figuraccia internazionale che ha intaccato la credibilità del nostro Paese.

La replica di Giorgia Meloni

Dopo la frase di Bonelli e la baraonda social, la premier si è affidata ai social per replicare con ironia: