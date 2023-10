Giorgia Meloni sul pignoramento dei conti correnti da parte del Fisco, l'annuncio della premier su Facebook

Il Fisco non procederà con i pignoramenti tramite accesso diretto ai conti correnti dei cittadini. La premier Giorgia Meloni, con un intervento su Facebook, spazza via le indiscrezioni circolate sul tema nelle ultime ore.

L’annuncio di Meloni su Facebook

“Non ci sarà nessuna incursione nei conti correnti”. Così Matteo Salvini, leader della Lega. A stretto giro Palazzo Chigi ha puntualizzato che si tratta solo di un’ottimizzazione di strumenti digitali già esistenti ma non c’è “alcun accesso diretto ai conti correnti da parte dell’Agenzia delle entrate per recuperare le imposte non pagate”.

Lungo la serata di giovedì 26 ottobre, sulla questione, è intervenuta in prima persona la presidente del Consiglio, tramite i suoi profili social: “Avviso ai naviganti: nella legge di bilancio non c’è la norma che consentirebbe all’Agenzia delle Entrate di accedere direttamente ai conti correnti degli italiani per recuperare le imposte non pagate. Consiglio di non inseguire i sentito dire o documenti non ufficiali”.

Battaglia della Lega sulle pensioni

La Manovra approderà in Parlamento tra venerdì e sabato. Tra le forza della maggioranza c’è tensione. Troppa distanza su alcuni temi caldi. Tra tutti il capitolo pensioni e quello sulla cedolare secca sugli affitti brevi.

Le bozze circolate di recente non sono piaciute particolarmente alla Lega.

A far storcere il naso al Carroccio Quota 104. Tra le ipotesi ci sarebbe quella di mantenere quota 103, ma con un ricalcolo contributivo.

“L’obiettivo è il superamento della legge Fornero”, ha dichiarato il vicesegretario leghista Andrea Crippa.

Crippa ha aggiunto che “uno step bisogna farlo e quindi già in questa legge di bilancio bisogna che il centrodestra faccia vedere che sulle pensioni si interviene nella direzione che ha detto in campagna elettorale”.

Forza Italia e le tasse sulla cedolare secca

Anche Forza Italia non sta alla finestra a guardare. Antonio Tajani promette battaglia sugli aumenti della cedolare secca per gli affitti brevi.

Assieme a Giorgio Mulè ha inoltre ricordato che “Forza Italia è storicamente contro l’aumento della pressione fiscale” e, dunque, “una volta letta la manovra nella sua versione definitiva, occorrerà eventualmente intervenire sulla norma sul pignoramento”.