Giorgia Meloni su Elon Musk graffia la sinistra: "Siamo amici, prima era un genio e adesso è un mostro"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Elon Musk? “Fa sorridere chi fino a ieri lo esaltava come un genio e oggi invece lo dipinge come un mostro“. In una recente intervista, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha raccontato aspetti di sé e della sua vita personale e politica, spaziando e affrontando diversi temi tra cui il suo rapporto con il patron di Tesla. La leader di FdI ha ribadito di considerare l’imprenditore di origine sudafricana un genio e di confrontarsi volentieri con lui in merito a diversi temi. Nelle settimane scorse, la premier aveva già replicato polemicamente a chi le rinfacciava la sua amicizia con il magnate.

Giorgia Meloni e le parole su Elon Musk

In una lunga intervista rilasciata a 7, il settimanale del Corriere della Sera, la premier ha spiegato di avere un ottimo rapporto con Musk, ritenendolo un uomo geniale e “una grande responsabilità del nostro tempo, un innovatore straordinario e che ha sempre lo sguardo rivolto al futuro”.

“Certo, ci sono cose su cui il nostro punto di vista è più simile, altre che ci vedono più distanti, ma questo non impedisce il confronto”, ha aggiunto.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni ed Elon Musk

Sul rischio che alcune opportunità concesse alle aziende di Musk possano rappresentare un rischio per la sicurezza, Meloni ha spiegato di aver lavorato per ottenere maggiori investimenti in Italia e che la bussola della sua azione resta la difesa dell’interesse nazionale: “Questo include, ovviamente, anche la necessità di contemperare le istanze di partecipazione e innovazione con le esigenze di sicurezza. Ma è un ragionamento che si applica a chiunque voglia investire in Italia, indipendentemente dal nome che porta l’azienda”, ha concluso.

L’amicizia con Musk e l’attacco in Senato

Nei giorni scorsi, Meloni aveva risposto duramente all’attacco del senatore a vita Mario Monti (e al Pd in generale), che le aveva rinfacciato la sua amicizia con “impresentabili” come Donald Trump ed Elon Musk.

“L’Italia è stata la prima nazione in Europa a regolamentare i privati nello spazio – aveva rivendicato la premier – e io non prendo ordini da nessuno, mi confronto con tutti. Lui è mio amico. Io sono amica di tanti”.

Poi era arrivata la stoccata all’opposizione: “Una delle imprese di Musk è avere reso gli esponenti del Pd sovranisti. Un’impresa migliore di essere andato nello spazio”.

Le foto alla cena di gala e le voci su una presunta liaison

In passato, in seguito alla cena di gala organizzata in occasione del Global Citizen Award 2024 dell’Atlantic Council, sui social erano circolate delle foto che ritraevano i due seduti a tavola e intenti a chiacchierare amichevolmente.

Qualcuno aveva persino pensato che ci fosse del tenero tra i due, iniziando a ricamare e proponendo in rete l’ipotesi di una possibile liaison. Tra questi, su X, anche un utente che si chiama Simmon Goddek.

La risposta di Musk a Goddek, tuttavia, non si era fatta attendere: “Ero lì con mia mamma. Non c’è nessuna relazione romantica con la premier Meloni”, aveva spiegato il numero uno di SpaceX e Tesla, stroncando sul nascere il caso di gossip.