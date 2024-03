Giorgia Meloni si nasconde nella giacca alla Camera dopo il siparietto con Angelo Bonelli: cos'è successo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sta facendo il giro del web l’immagine di Giorgia Meloni nascosta nella giacca alla Camera dei Deputati dopo un siparietto con Angelo Bonelli. Ma cos’è successo?

Meloni nascosta nella giacca alla Camera: cosa è successo con Bonelli

Tutto è successo mercoledì 20 marzo alla Camera dei Deputati, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trovava per informare i deputati sulla linea dell’Italia in vista del prossimo Consiglio Europeo.

Durante il dibattito, il leader di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli si è rivolto a Giorgia Meloni chiedendole di non guardarlo con “uno sguardo inquietante“. La presidente del Consiglio ha dapprima reagito con un’espressione stupita e poi si è coperta scherzosamente testo e volto con la giacca.

Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati.

L’attacco di Giuseppe Conte a Giorgia Meloni

Sui social network la scena che ha visto protagonista Giorgia Meloni è stata postata anche dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ha condiviso il suo attacco alla presidente del Consiglio: “Ha fatto bene a coprirsi la faccia perché l’ha persa completamente. Ma lei lo sa che ci sono due milioni di famiglie che stanno perdendo casa per la vendita all’asta perché non riescono a pagare il mutuo? Sono nostri concittadini. Allo stesso tempo voi avete permesso alla banca di poter distribuire utili per 28 miliardi proprio per quei mutui. Ma come fa a dormire? Se l’è rimangiata quella tassa? Come fa a dormire la notte con dei concittadini che perdono casa? Dove andranno a vivere?”

Giuseppe Conte ha poi aggiunto: “Lei è il presidente del Consiglio dell’Italia, non è un capo-comico. Siate seri. Secondo lei il problema dell’Italia è la mia pochette o l’elmetto che ha messo in testa all’Italia? Gli italiani non vogliono la Terza Guerra Mondiale, dove ci state portando. Auguro un piano di pace europeo, renda l’Italia protagonista per una via d’uscita. Da quando è al governo ha tradito tutte le promesse, non ne ha mantenuta una“.

Giorgia Meloni e il “caso ragazzi” alla Camera dei Deputati

Un altro episodio discusso ha visto protagonista Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati. In un passaggio del suo discorso, la presidente del Consiglio, rivolta all’opposizione, ha detto: “Ragazzi, vi vedo sempre un po’ nervosi“.

La frase ha scatenato la pronta reazione dell’opposizione e Giorgia Meloni ha provato a giustificarsi: “Noi romani ogni tanto diciamo ‘ragazzi'”.