Giorgia Meloni "senza parole" per la strage di Paderno Dugnano: la "cosa più spaventosa" secondo la premier

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Intervistata da Paolo Del Debbio, la premier Giorgia Meloni ha parlato della strage di Paderno Dugnano, un triplice omicidio, compiuto da un 17enne, ancora privo di movente. Per la premier c’è un aspetto di questo efferato delitto che, se si mette “nei panni della madre”, è per lei “la cosa più spaventosa”.

L’intervista a Giorgia Meloni

Nella serata di ieri – lunedì 2 settembre 2024 – nel corso di 4 di Sera, il “nuovo” talk show politico condotto da Paolo Del Debbio che va in onda in prima serata su Rete 4, tra gli ospiti era presente anche Giorgia Meloni.

La premier, durante l’intervista rilasciata a Paolo Del Debbio, ha affrontato il tema della strage di Paderno Dugnano, nella quale un ragazzo di 17 anni ha ucciso la famiglia, apparentemente senza alcun movente.

Fonte foto: ANSA Paolo Del Debbio, conduttore di “4 di sera”, trasmissione durante la quale la premier Giorgia Meloni ha parlato anche della strage di Paderno Dugnano

Giorgia Meloni ha affermato che “da mamma la riflessione che ho fatto ieri parlando con una mia amica è proprio questa: tu cresci un figlio ci metti tutto l’amore che hai, e fai di tutto per fare in modo che sia al sicuro. Ne cresci due, in questo caso, e poi quel ragazzo non solo uccide te, non solo uccide il papà, ma uccide il fratellino”.

Le parole della premier sulla strage di Paderno Dugnano

Quanto avvenuto nel comune alle porte di Milano è, secondo la premier, “oltre l’immaginazione”, perché “nessuno può aspettarsi o credere che una cosa del genere accadrà”.

“La mente umana fa delle cose che vanno davvero oltre quello che noi riusciamo a immaginare – ha poi continuato la premier – Sono rimasta senza parole davanti a questa storia qui. Particolarmente, nella tragedia, per un fratello che ammazza il fratellino più piccolo”.

“Nei panni della madre – ha poi concluso Giorgia Meloni – per me quella è la cosa più spaventosa, che nessuno dei due figli si è salvato. È molto peggio di sapere che un figlio ti uccide”.

Gli altri temi toccati da Giorgia Meloni

Oltre alla strage di Paderno Dugnano, Giorgia Meloni ha toccato altri temi di attualità, come il caso dell’omicidio di Sharon Verzeni: “È una situazione simile a quella del ragazzo di 17 anni [… ] Penso che non abbiamo capito cosa sta accadendo alle nuove generazioni, con le nuove tecnologie, con la chiusura per il covid, non siamo attrezzati a questa dipendenza digitale”.

E, a proposito di social, c’è stato un passaggio anche sullo scottante tema del “Sangiuliano-Boccia gate”: “Ho parlato con Sangiuliano. Mi ha detto che lui aveva valutato la possibilità di dare un incarico di collaborazione non retribuito a questa persona, poi ha fatto una scelta diversa”.

“Mi ha quindi garantito che questa persona non ha avuto accesso a nessun documento riservato – ha poi aggiunto la Meloni – e che non è stato speso nemmeno un euro di denaro pubblico e questo è quello che mi interessa. Il gossip lo lascio ad altri”. Peccato che, poco dopo, la stessa Boccia abbia smentito sui social quanto affermato dalla premier.