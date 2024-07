Giorgia Meloni rompe il silenzio su Gioventù Nazionale con una lettera a FdI, la premier prende posizione

La premier Giorgia Meloni ha preso una posizione decisa dopo l’inchiesta condotta da Fanpage su Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di FdI. Con una lunga lettera indirizzata ai dirigenti del partito, Meloni ha ribadito che non c’è spazio in Fratelli d’Italia per posizioni razziste, antisemite o nostalgiche dei totalitarismi del Novecento, condannando qualsiasi manifestazione di quello che ha definito “stupido folklore“.

Giorgia Meloni e l’inchiesta su Gioventù Nazionale

Come riporta Il Fatto Quotidiano, questo intervento segue la reazione iniziale della premier a Bruxelles, dove aveva rotto il silenzio sulla questione, criticando il metodo dell’inchiesta di Fanpage.

Ora, mentre si intensificano le voci su possibili espulsioni all’interno del partito, Meloni torna a difendere Fratelli d’Italia dalle accuse di essere un movimento ancorato a nostalgie fasciste e antisemite.

La presidente del Consiglio ha sottolineato come il partito abbia già “fatto i conti con il passato e con il ventennio fascista diversi decenni fa“, e che le immagini mostrate dall’inchiesta rappresentano in modo errato l’essenza di FdI.

La lettera: rabbia e tristezza

La premier si è dichiarata arrabbiata e rattristata, affermando che il partito non è come viene dipinto dai critici.

Nella lettera, Meloni ha ricordato che Fratelli d’Italia condanna tutte le dittature del Novecento.

Ha inoltre sottolineato che il partito ha un compito troppo importante per permettere che chi non comprende la sua portata rovini tutto.

Ha espresso chiaramente che non c’è tempo da perdere con chi non capisce la natura di Fratelli d’Italia e le sfide storiche che esso si prefigge di affrontare.

I possibili provvedimenti

Chi non è in grado di tenere il passo, ha ribadito Meloni, non può far parte del partito.

Queste parole lasciano prevedere possibili provvedimenti nei confronti di alcuni membri di FdI, con potenziali espulsioni o sanzioni in arrivo.

La lettera ai dirigenti del partito arriva dopo l’uscita pubblica sull’inchiesta in cui la premier aveva attaccato pesantemente Fanpage.