Giorgia Meloni parla di record dell'occupazione grazie al suo Governo, ma i dati smentiscono la premier

Giorgia Meloni continua a parare di record dell’occupazione, elencando dati e numeri sotto il suo Governo. In realtà, però, le tabelle vanno interpretate e contestualizzate: da un fact-checking si nota che quanto sostiene la premier è diverso dalla realtà dipinta invece dall’Istat. A partire dal paragone, azzardato e strumentalizzato dalla leader di Fratelli d’Italia, con l’Italia al tempo di Giuseppe Garibaldi.

In una lunga intervista rilasciata da Giorgia Meloni a Sette, il settimanale del Corriere della Sera, pubblicata venerdì 3 gennaio, la premier parla di un'”inversione di rotta” per l’Italia avvenuta grazie al suo Governo.

E, tra gli esempi, cita i dati dell’occupazione, di cui dice di andare “fiera”:

“Abbiamo il tasso di occupazione più alto dalla Spedizione dei Mille e il tasso di disoccupazione più basso da quando è stato lanciato il primo iPhone . Gli ultimi dati Istat relativi al terzo trimestre 2024 hanno confermato questa tendenza, e ci dicono che il tasso di occupazione è arrivato al 62,4% e che la disoccupazione continua a calare, con una riduzione dello 0,6% rispetto al trimestre precedente. E sono particolarmente orgogliosa del fatto che, sotto il primo Governo guidato da una donna, il tasso di occupazione femminile sia il più alto di sempre e che per la prima volta abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici “.

Non è la prima volta che Giorgia Meloni si riferisce alla Spedizione dei Mille di Garibaldi per rivendicare dei meriti riguardo l’aumento dell’occupazione.

Il 25 ottobre 2024, durante la campagna elettorale a favore di Marco Bucci prima delle elezioni regionali in Liguria, la premier aveva dichiarato testualmente:

“Abbiamo il tasso di occupazione oggi più alto da quando Garibaldi ha unificato l’Italia. Abbiamo il tasso disoccupazione più basso degli ultimi 17 anni. Crescono i contratti stabili, diminuisce il precariato e crescono i lavoratori autonomi, che è un altro elemento importante, vuol dire che sempre più gente è pronta a mettersi in gioco. E a dispetto delle femministe, che pensano che la parità si raggiunga facendosi chiamare LA PRESIDENTA, io dico che mi faccio tranquillamente chiamare il presidente e sono fiera di essere al capo del Governo il cui tasso di occupazione femminile raggiunge il più alto livello di sempre perché questa per me è la parità”.