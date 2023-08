Giorgia Meloni parla del rimpasto di governo in seguito al caso Santanché: cosa ha detto la premier

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trova in vacanza in una masseria pugliese della Valle d’Itria. Nella sua prima vacanza da premier, la Meloni ha concesso un’intervista alla stampa per rivendicare il suo operato e per chiarire alcuni punti caldi.

La premier non teme un autunno caldo

Dopo la vacanza in Puglia, Giorgia Meloni e famiglia potrebbero raggiungere l’Albania per raccogliere l’invito del presidente albanese Edi Rama.

In masseria la Meloni ammette di non riuscire a rilassarsi del tutto e di avere provato fastidio per alcune invadenti ingerenze nel suo privato, messe in atto da qualcuno con l’ausilio di droni.

Fonte foto: ANSA

Per il resto, nella lunga intervista concessa a Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa la Meloni ha toccato tutti i temi del recente dibattito pubblico.

Non sarà un autunno caldo, annuncia la premier, che lamenta la presenza di un’opposizione a priori dicendo che “se uno dei principali sindacati convoca una manifestazione contro la legge di Bilancio prima ancora che venga scritta, forse esiste un tema di opposizione pregiudiziale“.

“Penso – aggiunge la premier – che gli italiani vedano che il governo sta facendo il massimo. Il Pil, in realtà, cresce più delle altre grandi democrazie, abbiamo un record di occupazione e di contratti stabili“.

Giorgia Meloni e il salario minimo

Giorgia Meloni dice poi di voler concretamente affrontare la situazione dei salari bassi, a differenza della sinistra che a suo dire vuole solo fare battaglia ideologica.

“L’opposizione vuole fare politica invece che affrontare davvero la questione. Loro sono consapevoli del fatto che il salario minimo non risolve il problema del lavoro povero ma ti dicono che siccome hanno iniziato una raccolta di firme la portano avanti”.

“Io ho detto una cosa precisa: diamo sessanta giorni al Cnel, in tempo per la legge di Bilancio, per fare una proposta complessiva di lotta al lavoro povero che può prevedere, per alcune categorie, il tema del salario minimo“.

“Ho qualche dubbio su chi voglia davvero combattere il lavoro povero. Io il mandato al Cnel lo do lo stesso”, aggiunge la premier.

A proposito della prossima legge di bilancio, sopra accennata: Meloni intende ribadire l’impostazione della precedente, ovvero confermare taglio al cuneo fiscale: “La mia linea è concentrare tutti i fondi sui bassi salari”.

La legge sugli extraprofitti delle banche

Interrogata sulla legge sugli extraprofitti delle banche, Giorgia Meloni dice “Certo che la rifarei. Perché ritengo che le cose giuste si devono fare”.

A chi la punzecchia definendola una “manovra socialista”, la Meloni risponde a tono: “Da quel che ricordi io, i socialisti non tassavano le banche, ma davano loro risorse pubbliche”.

Nessun rimpasto di governo dopo l’estate

Il caso Santanché e le altre situazioni complicate che coinvolgono ministri non daranno seguito ad alcun rimpasto, garantisce la premier.

“Sono ricostruzioni fantasiose di giornali di gossip. Io non ho mai pensato, da quando sono a capo del governo, a un rimpasto”, conclude Giorgia Meloni dalla masseria in Valle d’Itria.