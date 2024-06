Giorgia Meloni ospite di Enrico Mentana, la frecciata del giornalista a Lilli Gruber sull'incontinenza

Nuova una frecciata a Lilli Gruber da parte di Enrico Mentana. Mentre stava intervistando Giorgia Meloni, il giornalista di La7 si è lasciato andare a una piccola battuta in riferimento all’insinuazione sulla sua “incontinenza” rivoltagli da Gruber.

La battuta di Enrico Mentana

Nella scorsa edizione delle 20 del Tg di La7, andata in onda mercoledì 5 giugno, Enrico Mentana ha intervistato Giorgia Meloni durante lo spazio dedicato ai candidati e i partiti in corsa alle elezioni europee.

Tra i due ci sono stati diversi scambi scherzosi, ma ad attirare particolarmente l’attenzione è stato un ironico botta e risposta in relazione alle ormai virali accuse di “incontinenza” che Lilli Gruber ha rivolto al giornalista nelle scorse settimane.

Fonte foto: ANSA Enrico Mentana e Giorgia Meloni durante l’intervista su La7

Nel corso del suo intervento la Presidente del Consiglio è stata frenata da Mentana: “Non vorrei che si allargasse a lei quell’accusa“.

Ma la risposta di Meloni non si è fatta attendere e con una battuta pronta ha replicato: “Incontinente proprio no, quell’accusa la lascio a lei. Mi tengo tutte le altre, come nana”.

Cosa è successo tra Mentana e Gruber

Tutte è nato a maggio scorso quando il direttore del Tg di La7 ha dato la linea alla conduttrice di Otto e mezzo con diversi minuti di ritardo.

Così, durante la puntata, Lilli Gruber si era scusata con il telespettatori e aveva tirato una stoccata a Enrico Mentana affermando che “l’incontinenza è una brutta cosa“.

Accusa che aveva dato inizio a una serie di schermaglie tra i due colleghi, poi terminate con una nota pubblica dell’emittente televisiva.

A leggerla in diretta era stato Mentana stesso, che anche in quell’occasione non aveva rinunciato a lanciare un ultima frecciata a Gruber.

Che poi ultima non è stata, dopo il siparietto andato in scena tra il giornalista e Giorgia Meloni.