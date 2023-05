Giorgia Meloni mostra le immagini dell'alluvione in Emilia-Romagna al G7: la reazione dei leader mondiali

Al G7 a Hiroshima c’è anche l’Emilia Romagna. A margine dei lavori, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha mostrato agli altri leader le immagini dell’alluvione che sta colpendo la regione. Qual è stata la reazione dei leader degli altri Paesi.

Il video dell’alluvione

A summit in corso in Giappone, la premier Meloni continuava a ricevere foto di aggiornamento sul disastro causato dalla crisi climatica.

Gli altri leader tra cui i presidenti Joe Biden ed Emmanuel Macron, il cancelliere Olaf Scholz e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, le hanno chiesto notizie.

Fonte foto: ANSA Alcuni dei leader presenti a Hiroshima per il G7

Meloni ha quindi mostrato loro le foto della distruzione causata dall’alluvione in diverse zone dell’Emilia Romagna.

Diversi leader sarebbero rimasti colpiti dalle immagini e avrebbero espresso solidarietà alla premier. Alcuni di loro, avrebbero anche attivato gli ambasciatori in Italia per capire meglio la situazione.

Il G7 in Giappone

La riunione del G7 è iniziata venerdì 19 maggio a Hiroshima, in Giappone. Si tratta di un incontro informale tra alcuni dei più importanti paesi democratici e industrializzati del mondo.

Il tema centrale di questa riunione è la guerra in Ucraina, dell’invio di nuove armi all’esercito ucraino e dell’imposizione di sanzioni nei confronti della Russia.

In una nota dei leader, si legge che il G7 esorta la Russia a porre fine “alla sua aggressione in corso e a ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe e il suo equipaggiamento militare dall’intero territorio dell’Ucraina”.

I paesi parte del G7 sono Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti, a cui si aggiunge l’Unione Europea e altri paesi invitati dal paese ospitante: Australia, Corea del Sud, Vietnam, Indonesia, le Comore e le Isole Cook.

L’ultimo giorno dell’incontro, è prevista anche la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Cdm per lo stato di emergenza

Nel frattempo, per martedì 23 maggio alle 11 è stato convocato il Consiglio dei ministri dedicato ai primi provvedimenti urgenti per far fronte all’alluvione in Emilia-Romagna.

La convocazione arriva dopo la polemica da parte dei partiti di opposizione, che avevano sottolineato l’assenza di interventi da parte del governo.

Tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio, c’è l’estensione del perimetro dell’area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza.