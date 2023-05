Giorgia Meloni lascia in anticipo il G7 in Giappone, poi annuncia che il prossimo summit si terrà in Puglia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Giorgia Meloni ha annunciato la volontà di rientrare in Italia prima del previsto dopo il G7 in Giappone. Nella conferenza stampa di chiusura la presidente del Consiglio ha fatto il punto sui risultati raggiunti e sui temi toccati durante il summit, poi ha dichiarato che rientrerà in Italia: “Non riesco a stare lontano in un momento complesso”, ha detto Meloni riferendosi all’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Nel corso della conferenza stampa ha poi annunciato la sede del G7 2024 che si terrà in Italia.

Perché Giorgia Meloni rientra in anticipo dal G7

“Ho deciso di tornare in Italia, qui ho fatto il mio lavoro ma non riesco a stare lontano in un momento così complesso. Ho bisogno di dare le risposte necessarie in un momento così complesso e il governo è mobilitato”, ha detto la premier italiana da Hiroshima.

“La scelta è stata condivisa con gli altri leader del G7”, ha detto durante la conferenza stampa Giorgia Meloni, che durante gli incontri ha mostrato le immagini dell’alluvione agli altri leader di governo presenti al G7.

Cos’è successo durante il G7: il resoconto di Meloni

Parlando dei risultati raggiunti durante il G7 che si è tenuto in Giappone, Giorgia Meloni ha detto che l’Italia “deve essere soddisfatta” perché “siamo considerati partner affidabili e credibili” e “abbiamo ottenuto risultati importanti”.

Sul piano Mattei per l’energia, Meloni ha detto alla stampa di aver ricevuto molti consensi: “Abbiamo discusso dell’Africa, della Tunisia, dell’immigrazione regolare, temi che ci stanno molto a cuore”.

L’Ucraina è stata al centro delle discussioni in Giappone, e sul tema della consegna degli F-16 a Kiev Meloni non si è tirata indietro: “Non disponiamo di questi caccia, faremo una valutazione insieme con gli alleati sull’eventuale addestramento dei piloti ucraini. È una decisione che non abbiamo ancora preso e che discuteremo con gli alleati”.

Il G7 del 2024 si terrà in Puglia: l’annuncio

Durante la conferenza stampa Giorgia Meloni ha poi annunciato la sede del G7 del 2024 che si terrà in Italia a metà giugno. Il summit sarà ospitato in Puglia: “Il Sud del mondo sarà centrale, abbiamo scelto la Puglia perché ha un significato simbolico, legato alla posizione geografica”, ha detto Meloni.

I temi del G7 italiano, ha detto la premier, saranno: Ucraina, rispetto dell’ordine, attenzione all’Africa e immigrazione.

Infine, un passaggio sulla polemica con il leader canadese Justin Trudeau sui diritti Lgbtq+ in Italia: “Vittima di una fake news, lui stesso si è reso conto di questo. Ho ricordato al primo ministro canadese che non abbiamo fatto alcun provvedimento su questa materia”.