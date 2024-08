Giorgia Meloni in un video su X con Giorgetti punzecchia l'Ue e parla di assegno unico: “Non lo aboliremo”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Giorgia Meloni è ufficialmente tornata dalle vacanze, e pare si sia già messa al lavoro sulla prossima Legge di Bilancio. Lo testimonia un video postato dalla premier su X, che la mostra assieme al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Il primo ministro parla dell’assegno unico e smentisce le voci che lo davano per abolito.

Giorgia Meloni su X con Giorgetti

“Eccomi qua, sono ricomparsa. Sono a Palazzo Chigi” aveva annunciato Giorgia Meloni su Instagram qualche giorno fa.

Data per scomparsa per circa 4 giorni, che ha trascorso in vacanza in Puglia assieme alla figlia, la premier è tornata ai doveri istituzionali.

Ed è al lavoro sulla Manovra, affiancata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. I due si sono mostrati assieme su X.

“La Legge di Bilancio ancora la dobbiamo scrivere” afferma la leader di Fratelli d’Italia, invitando i cittadini a non credere alle notizie diffuse dalla stampa a riguardo.

“Non aboliremo l’assegno unico”

Meloni, mentre Giorgetti annuisce sullo sfondo, torna a parlare del tanto dibattuto assegno unico, il sussidio che con il suo esecutivo ha preso il posto dell’altrettanto discusso assegno di cittadinanza.

Alcuni giornali hanno parlato di una sua presunta abolizione, prontamente smentita dalla premier. “Quell’assegno unico che noi abbiamo aumentato” sono le parole di Meloni.

“Volevamo dire che siccome la Legge di Bilancio ancora la dobbiamo scrivere, diffidate delle ricostruzioni” conclude la premier.

Le richieste dell’Unione Europea

Il video social si offe come una frecciata alla Commissione Europea che, afferma Meloni, “ci dice che l’assegno unico dovremmo darlo anche a tutti i lavoratori immigrati che esistono in Italia”.

Tale richiesta, per la Presidente del Consiglio, che dice di “star facendo battaglia in Europa”, equivale a “uccidere di fatto l’assegno unico”.

Lo scorso novembre, l’Ue ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, a seguito della decisione del governo di introdurre il requisito di due anni di residenza per l’ottenimento dell’assegno unico per i figli.

La richiesta dell’Unione Europa potrebbe portare, nel corso della manovra 2024, a una revisione del Piano nazionale per le famiglie che fu varato nel 2002 dal governo Draghi.