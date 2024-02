Giorgia Meloni in Giappone sul ruolo internazionale dell'Italia: "Mostrata autorevolezza". Le parole sulle AI

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in visita in Giappone ha sostenuto la posizione di autorevolezza dell’Italia in ambito internazionale, con il ruolo chiave svolto dal suo Governo a Bruxelles sul tema dei migranti e nell’ambito del conflitto fra Russia e Ucraina, nazione alla quale non mancherà mai il supporto italiano. Nell’intervista rilasciata alla stampa giapponese, la premier ha toccato vari temi, fra i quali anche le preoccupazioni sull’intelligenza artificiale e il rilancio delle collaborazioni fra i due Paesi, argomenti di interesse durante la presidenza italiana del G7.

Giorgia Meloni in Giappone su migranti e ruolo internazionale

“In questi mesi il governo ha giocato un ruolo chiave a Bruxelles, facendo sentire con autorevolezza la voce dell’Italia e contribuendo al dibattito sui grandi temi” ha affermato Giorgia Meloni nell’intervista al giornale Yomiuri Shimbun.

L’Italia, secondo Meloni, ha impresso una “svolta culturale” in Europa sulla questione dei migranti, una linea che è stata condivisa dagli altri Stati membri in modo progressivo. “Si è trattato di una vera e propria svolta culturale, incentrata sulla necessità di creare partenariati omnicomprensivi con i Paesi di origine e di transito che riguardino non solo la migrazione ma soprattutto la creazione delle condizioni per prevenire in primo luogo le partenze” ha spiegato Meloni.

Fonte foto: ANSA

Giorgia Meloni in Giappone incontra il premier Fumio Kishida: la presidenza del G7 passata all’Italia da gennaio

La premier, che ha raggiunto il Sol Levante per incontrare il premier giapponese Fumio Kishida, in un passaggio del testimone della presidenza del G7 fra i due Paesi, ha evidenziato progressi significativi nella gestione del fenomeno migratorio, menzionando il Memorandum d’intesa tra l’Unione Europea e la Tunisia, oltre ai nuovi accordi in negoziato con l’Egitto.

Il sostegno italiano all’Ucraina

La premier italiana Giorgia Meloni ha sottolineato il sostegno all’Ucraina nel conflitto. “Sin dall’inizio della brutale aggressione della Russia, il sostegno dell’Italia all’Ucraina è stato e rimarrà incrollabile” ha affermato Meloni. “Questo impegno ha molteplici dimensioni e non è un caso che sia al centro della Presidenza italiana del G7, in continuità con la grande attenzione riservata anche dalla Presidenza giapponese nel 2023”.

“L’arma più grande disposizione è l’unità della nostra azione” ha aggiunto la premier. “Abbiamo adottato misure vitali per mitigare anche le conseguenze globali di questo malvagio conflitto”. Un impegno che, ha sottolineato la premier, viene dal dovere morale di aiutare uno Stato sovrano in lotta, ma anche dalla necessità di tutelare la sicurezza nazionale.

I timori per la IA e i collaborazione fra Italia e Giappone

In Giappone Giorgia Meloni ha esposto anche le preoccupazioni inerenti l’intelligenza artificiale e la possibilità che le nuove tecnologie portino alla sostituzione di professioni qualificate, contribuendo all’accentuazione delle disuguaglianze sociali.

“Siamo di fronte alla reale possibilità che vengano rapidamente sostituite da algoritmi, causando crisi sociali e contribuendo ad ampliare il divario tra ricchi e poveri, spazzando potenzialmente la classe media” ha sostenuto Meloni. L premier ha quindi riaffermato l’importanza di mantenere l’attenzione sulla questione dell’Intelligenza Artificiale (IA) durante la Presidenza italiana del G7, seguendo l’esempio del Giappone nel 2023.

Nell’intervista, Meloni ha poi delineato l’espansione della collaborazione tra Italia e Giappone, proponendo l’implementazione di un meccanismo strutturato di consultazione politica e sicurezza, il rafforzamento dei partenariati industriali, soprattutto nell’alta tecnologia, e la realizzazione di progetti congiunti di ricerca scientifica.