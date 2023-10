Giorgia Meloni "furibonda" dopo la rottura con Andrea Giambruno: fonti del Governo, "arriverà roba più grossa"

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Dopo la fine della relazione con Andrea Giambruno e l’assenza alla kermesse di Fratelli d’Italia, fonti del governo descrivono la presidente del Consiglio Giorgia Meloni come stanca e “furibonda“. Ma nella maggioranza c’è chi teme che il caso Giambruno non sia finito e che possa uscire altro in grado di danneggiare la premier.

Meloni “furibonda”

Dopo aver pubblicamente annunciato (con un post che ha fatto il giro del web) la fine della sua storia con Andrea Giambruno, Giorgia Meloni si è presa un momento di pausa nella giornata di domenica 22 ottobre, disertando la manifestazione di Fratelli d’Italia per un anno del suo governo.

Un evento a cui teneva in modo particolare, ma a cui ha deciso di rinunciare, anche per evitare di affrontare l’ex compagno e papà della sua figlia di sette anni.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera che cita fonti del Governo, Meloni ai suoi appare stanca e “furibonda“. Per una dolorosa vicenda che non è solo privata ma anche politica.

Caso Giambruno, uscirà altro?

All’interno della maggioranza e di Fratelli d’Italia non si placano infatti i sospetti che dietro i fuorionda di Giambruno diffusi da Striscia la Notizia possa esserci la “manina” di qualcuno, oppositori “in casa” che starebbero cercando di buttare Meloni fuori da Palazzo Chigi.

Nel governo c’è il timore che il caso Giambruno non sia finito qui. E che nei prossimi giorni possa uscire altro materiale imbarazzante, “roba più grossa”, in grado di danneggiare la presidente del Consiglio.

Il messaggio a Forza Italia

Tra i sospettati c’è la famiglia Berlusconi. Secondo quanto ricostruito dal Corriere, Pier Silvio Berlusconi, numero uno di Mediaset, ha telefonato venerdì a Meloni per scusarsi per la messa in onda dei video e dei vocali di Giambruno, spiegando che non ne sapeva nulla.

Un intervento – unito alle rassicurazioni ricevute da Antonio Tajani – che però non sembra aver spazzato via tutte le ombre sui Berlusconi e su Forza Italia.

Tanto che in Fratelli d’Italia c’è chi lancia messaggi al partito fondato da Silvio Berlusconi, con i meloniani decisi a “marcare le differenze” con l’alleato nella campagna elettorale per le elezioni europee.