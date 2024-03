Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen in Egitto: incontro con al-Sisi, intesa su agricoltura e Piano Mattei

Giorgia Meloni, insieme al Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al presidente di Cipro e ai Primi ministri di Belgio, Grecia, e Austria, è stata oggi, domenica 17 marzo, al Cairo, in Egitto, per il rafforzamento del partenariato strategico Ue-Egitto.

La premier in Egitto: intesa con al-Sisi

A margine degli incontri bilaterali e in formato Ue, la premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente della Repubblica egiziana, Abdel Fattah al-Sisi. Come riporta una nota di Palazzo Chigi, i colloqui bilaterali si sono concentrati sull’attuazione del Piano Mattei in Egitto, in particolare sulla cooperazione nel settore della produzione agricola e della sicurezza alimentare.

Nel corso del colloquio, il Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente al-Sisi hanno concordato di stabilire un partenariato tra Italia ed Egitto nel contesto dei grandi progetti agricoli e di bonifica, finalizzati a stabilire una “model farm”, e a trasferire le più innovative tecnologie italiane nel settore per contribuire alla sicurezza alimentare della Nazione.

Le parole di Meloni e il piano di aiuti Ue

Al centro del colloquio con al-Sisi, anche la politica internazionale e la guerra a Gaza. “L’Egitto sulla vicenda di Gaza è un attore di primo piano e un attore prezioso” ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine del vertice Ue-Egitto.

“Il lavoro che Usa, Egitto e Qatar stanno facendo per portare a una de-escalation, il cessato il fuoco, l’aiuto umanitario, l’accordo che abbiamo firmato per i malati a Gaza lo dimostra”, ha detto ancora Meloni, “io penso che occorra continuare a dialogare soprattutto con questi Paesi, con gli attori regionali e continuiamo anche noi a fare la nostra parte”.

Le relazioni Ue-Egitto sono state inoltre elevate al livello di “partenariato globale e strategico“: l’Ue ha messo sul piatto 7 miliardi e 400 milioni di euro e un piano di aiuti da qui al 2027.

Missione europea in Egitto per Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen

Scontro con Schlein su Regeni e migranti

“L’Italia pone tendenzialmente sempre la questione” dell’omicidio di Giulio Regeni, ha spiegato Meloni ai cronisti che le hanno chiesto dell’incontro con al-Sisi. “Poi c’è un processo in corso in Italia” e “il lavoro che stiamo facendo” con l’Egitto “non cambia la nostra posizione”.

Dopodiché, vediamo, ha aggiunto. “Per noi è importante che il processo vada avanti e continueremo a tentare di ottenere anche qualcosa di più, ma quello che dobbiamo fare è andare avanti sul fronte della verità e della giustizia”.

“Ho letto la segretaria del Pd Elly Schlein che dice che è una vergogna che mezza Europa venga in Egitto per fermare l’immigrazione irregolare. Capisco che per loro sia vergognoso, ma se avessi voluto mettere in piedi il programma del Pd mi sarei candidata col Pd – ha sottolineato Meloni -, invece mi sono candidata contro il Pd proprio perché non sono d’accordo con loro”.

“Giorgia Meloni ci lusinga quando dice che non la pensa come il Pd, perché noi non prendiamo in giro le persone e non faremmo accordi con i regimi come quello egiziano, che da anni sta coprendo gli assassini di Giulio Regeni” ha replicato la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Dopo aver sbandierato lo slogan del blocco navale durante la campagna elettorale Giorgia Meloni non è riuscita a pretendere solidarietà sull’accoglienza nemmeno dai suoi alleati nazionalisti come Orban, ma si è messa a promettere accordi ingiusti e fallimentari come quello con la Tunisia e l’Albania”.

“Oggi è finita in Egitto a promettere risorse al regime di Al-Sisi per fermare le partenze, in un Paese che non è sicuro nè per gli egiziani nè per tutti gli altri, visto che il governo egiziano non ha alcun rispetto per i diritti umani” ha rimarcato la leader dem.