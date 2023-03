Giorgia Meloni e le donne vittime dell'ideologia gender: lo sfogo polemico della Presidente del Consiglio

Nella giornata di giovedì 2 marzo uscirà in edicola, sulle pagine di ‘Grazia’, un’intervista alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ad alcune ore di distanza dalla pubblicazione, sono emerse alcune anticipazioni.

Giorgia Meloni e l’ideologia gender: le sue dichiarazioni a ‘Grazia’

Nell’intervista concessa a ‘Grazia’, in edicola giovedì 2 marzo 2023, Giorgia Meloni ha dichiarato a proposito dell’ideologia gender: “Oggi si rivendica il diritto unilaterale di proclamarsi donna o uomo al di là di qualsiasi percorso, chirurgico, farmacologico e anche amministrativo. Maschile e femminile sono radicati nei corpi ed è un dato incontrovertibile. Tutto questo andrà a discapito delle donne? Credo proprio di sì: oggi per essere donna, si pretende che basti proclamarsi tale, nel frattempo si lavora a cancellarne il corpo, l’essenza, la differenza”.

Secondo la Presidente del Consiglio, “le donne sono le prime vittime dell’ideologia gender“. Giorgia Meloni ha poi sottolineato: “La pensano così anche molte femministe”.

Fonte foto: ANSA La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Utero in affitto: cosa ne pensa Giorgia Meloni

Nell’intervista, Giorgia Meloni ha poi definito l’utero in affitto “la schiavitù del terzo millennio“. E ha aggiunto: “È la legge italiana a dire che questa pratica non è lecita, non io. Secondo la Presidente del Consiglio, “commercializzare il corpo femminile e trasformare la maternità in un business” non possano essere “considerate delle conquiste di civiltà”.

La posizione di Giorgia Meloni sull’aborto

In merito all’aborto, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato: “A una donna che sta per abortire direi di provare a darsi una possibilità, che non è sola, che lo Stato le darà gli strumenti necessari per non negare a se stessa la gioia di crescere suo figlio, di metterlo al mondo nelle migliori condizioni possibili”.

Meloni a ‘Grazia’: “Bambini hanno diritto al meglio, una mamma e un papà”

Giorgia Meloni ha affrontato anche vicende personali nel corso dell’intervista a ‘Grazia’. La Presidente del Consiglio ha raccontato: “Ho avuto la fortuna di avere una madre e una famiglia che non mi hanno mai fatto mancare nulla, ma non posso dire che l’assenza di mio padre non abbia pesato nella mia vita. L’ho capito pienamente quando lui è morto, e mi sono resa conto della profondità della sofferenza che il suo vuoto aveva creato in me. Non conosco nessuno che rinuncerebbe a uno dei propri genitori o che sceglierebbe di essere cresciuto solo dal padre o dalla madre. I bambini hanno il diritto di avere il massimo: una mamma e un papà“.

Così Giorgia Meloni ha risposto alla direttrice di ‘Grazia’ Silvia Grilli, che ha chiesto se sia “importante per il bene dei figli avere sia un padre sia una madre? È importante per il bene dei figli che i genitori siano di sesso opposto?”. Lo riferisce una nota riportata dall’agenzia ‘ANSA’.