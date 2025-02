Giorgia Meloni e la chat FdI contro Salvini, la premier rompe il silenzio: "Tante battaglie, andiamo avanti"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo il caso delle chat FdI e i messaggi offensivi verso Matteo Salvini, la premier Giorgia Meloni è intervenuta su X a stemperare le polemiche, ribadendo la stima per il Ministro e affermando che si continuerà a “lavorare fianco a fianco”. Meloni parla inoltre di “lealtà”, dopo che in uno dei messaggi trapelati aveva descritto la Lega come un partito inaffidabile.

Chat FdI contro Salvini: il tweet di Meloni

“Non sarà certo qualche polemica forzata e strumentale a scalfire il nostro rapporto”. Così Giorgia Meloni ha messo a tacere le polemiche il merito al caso delle chat di Fratelli d’Italia, in cui veniva insultato Matteo Salvini e criticata la Lega.

Nel tweet, accompagnato da una foto che li ritrae abbracciati, la premier ha ricordato le “tante battaglie insieme” al Ministro e ha rassicurato sulla solidità dell’alleanza. “Continueremo a lavorare fianco a fianco, con lealtà e determinazione, per il bene dell’Italia”.

Nello specifico, il messaggio a lei attribuito era una critica alla Lega più che al suo leader, ma Meloni ci ha tenuto a ribadire la concretezza della stima nei suoi confronti. “Oltre a essere Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è anche Vicepremier del nostro Governo”, ha scritto Meloni. “Un ruolo centrale per portare avanti le riforme e i progetti che servono alla Nazione. Noi andiamo avanti, compatti, come sempre”.

La reazione di Salvini

In precedenza era stato lo stesso Matteo Salvini ad allentare la tensione. “Se qualcuno spera di mettere in difficoltà la maggioranza pubblicando vecchie chat riservate, sbaglia”, aveva affermato a Il Tempo.

Pur ammettendo che leggere certe cose, sebbene non sia permaloso, non sia piacevole, il Ministro ha spiegato che quei messaggi erano figli di “un’altra era politica che, sono certo, non rispecchiano il pensiero attuale degli alleati”, aggiungendo che Meloni avrebbe confermato, come poi è accaduto.

Le chat di FdI e le offese a Salvini

A far emergere il caso era stato Il Fatto Quotidiano, con la pubblicazione di alcune chat private tra membri di Fratelli d’Italia, rivelando i giudizi poco lusinghieri su Matteo Salvini.

Tra gli insulti emersi, il ministro delle Infrastrutture è stato definito “bimbominkia”, “cialtrone” e “ridicolo”. Il termine “bimbominkia”, usato dal sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, ha suscitato particolare attenzione, essendo associato a comportamenti immaturi e superficiali.

Le conversazioni, contenute nel libro “Fratelli di chat” del giornalista Giacomo Salvini, includono anche messaggi del 2018 in cui Giorgia Meloni criticava l’inaffidabilità della Lega, sostenendo che il partito non rispettasse gli impegni presi.