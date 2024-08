Giorgia Meloni e la carezza ad Angela Carini: "So che non mollerai". Ma la pugile azzurra saluta la boxe

Ne hanno davvero parlato tutti. Le immagini del ritiro di Angela Carini dopo 46 secondi dal match contro Imane Khelif hanno fatto il giro del mondo. L’Italia ha fatto da cassa di risonanza, ma sulla questione sono intervenute personalità internazionali, da Elon Musk a JK Rowling. Giorgia Meloni, arrivata a Casa Italia poco dopo le lacrime della pugile azzurra sul ring, ha poi voluto incontrare l’atleta. Che forse lascia intendere di volersi prendere una pausa dalla boxe. Se non addirittura darle un possibile addio. A prescindere dalle parole della premier.

La carezza di Giorgia Meloni ad Angela Carini

Dopo il ritiro, Giorgia Meloni ha incontrato Angela Carini.

Immortalata dal suo ufficio stampa mentre prova a consolare la pugile, le ha dedicato qualche parola sui social: “So che non mollerai, Angela, e so che un giorno guadagnerai con sforzo e sudore quello che meriti. In una competizione finalmente equa”.

Angela Carini lascia la boxe?

Poche ore dopo l’incoraggiamento di Giorgia Meloni, però, su La Stampa è uscita un’intervista proprio alla pugile.

Angela Carini ha sottolineato di non vergognarsi “perché non ho perso, mi sono arresa con maturità”.

Ma poi ha aggiunto: “Esco a testa alta, ma ora dico ciao alla boxe“.

Non ha usato la parola addio, la sensazione è che voglia prendersi quantomeno una pausa.

O forse appendere definitivamente i guantoni: al momento Carini non ha voluto chiarire queste parole.

Imane Khelif aveva già combattuto con pugili italiane

Il portavoce del Comitato olimpico internazionale (CIO), Mark Adams, è tornato sul caso Imane Khelif durante il briefing quotidiano al Main Press Centre di Parigi.

Adams ha ricordato che “negli ultimi tre anni ha lottato contro tre pugili italiane. Se iniziamo a basare il nostro giudizio contro questi sospetti allora dovremmo tornare al sistema basato sui test sui genitali”.

“Sono stati fatti test in precedenza, ma non possiamo fare dei test dall’oggi al domani. Se seguissimo tutte le accuse ci troveremmo di fronte a una caccia alle streghe inutile”, ha aggiunto, riprendendo un po’ il discorso fatto anche dall’ex atleta Federica Pellegrini.