Giorgia Meloni e i conti bancari spiati, la premier accusa: la sua teoria sul caso dossieraggio

Dure le parole di Giorgia Meloni sul caso dei conti bancari spiati da un ormai ex impiegato della filiale barese di Intesa Sanpaolo. “La mia vita è passata allo scanner, ma non è stato trovato niente” ha dichiarato la premier che, in una lunga intervista, ipotizza un mercato nero di informazioni riguardanti politici e personaggi di spicco.

Giorgia Meloni: “Non sono ricattabile”

Giorgia Meloni è tornata a parlare del caso dei conti bancari di politici e funzionari spiati (compresi i suoi) in un’intervista rilasciata al direttore del Tg5, Clemente Mimun.

“Io sono la persona più dossierata d’Italia, dirò che nel dramma c’è la buona notizia. – esordisce Meloni – E la buona notiza è, intanto, che la mia vita è stata proprio passata allo scanner e non si è trovato niente”.

La leader di Fratelli d’Italia parla della volontà di screditarla da parte di “gruppi di pressione”. Gruppi che “non accettano di aver al governo qualcuno che pressioni non se ne fa fare, che non si può ricattare”.

La teoria di Meloni sui conti bancari spiati

Dietro il dossieraggio attuato ai conti bancari di personaggi pubblici, secondo la premier ci sarebbe qualcosa di ben più grave di una morbosa curiosità.

Meloni chiede: “Ricorda questo fenomeno che noi conosciamo dei ladri che entrano dentro casa, rubano i gioielli e li vendono al ricettatore”. E spiega:

Penso che ci siano dei funzionari, dei dipendenti pubblici e privati, che prendono illegalmente delle informazioni e le vendono sul mercato.

Quel che il Governo punta adesso a scoprire, rivela Giorgia Meloni, è a chi vengano infine vendute le informazioni illegalmente sottratte.

Spiata anche la sorella Arianna Meloni

Giorgia Meloni non è stata l’unica politica a finire nel mirino del dipendente di Instesa Sanpaolo che, tra il febbraio 2022 e l’aprile 2024, è stato responsabile di oltre 7mila accessi abusivi.

L’uomo, licenziato in seguito a un provvedimento disciplinare, avrebbe violato i dati dei conti correnti anche di Arianna, sorella della premier alla guida della segreteria politica di FI.

Controllati i movimenti e i depositi anche dell’ex compagno di Meloni, Andrea Giambruno e, tra gli altri, dei ministri Daniela Santanché e Guido Crosetto e del presidente del Senato Ignazio LaRussa.