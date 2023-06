Giorgia Meloni dura sulla situazione di Putin in Russia dopo il caso Wagner: cos'ha detto la premier, il video

Questo episodio ha contribuito a far emergere le difficoltà della sistema di potere di Putin. Parola del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier ha parlato della situazione in Russia e della ribellione armata della compagnia Wagner durante le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo.

Russia, l’intervento della premier alla Camera

L’Italia, ha sottolineato Meloni in aula, alla Camera, nella mattinata di mercoledì 28 giugno, “ha seguito con grande attenzione insieme ai suoi alleati gli sviluppi della crisi interna alla Federazione russa”.

Senza volerci addentrare in commenti su fatti interni alla Russia, ha aggiunto, “mi limito notare come questo episodio abbia contribuito a fare emergere in maniera evidente le difficoltà che sta attraversando il sistema di potere di Putin”.

Secondo Meloni, l’episodio smonta “la narrazione russa secondo la quale in Ucraina stia andando tutto secondo i piani”.

La videoconferenza con Biden

Il presidente Usa Joe Biden si è confrontato in merito alla crisi in Russia durante una videoconferenza con gli alleati chiave della Nato, svoltasi lunedì 26 giugno.

Biden, riporta l’agenzia Ansa, ha detto di aver parlato con gli alleati in videoconferenza e che lo avrebbe rifatto per assicurarsi che tutti siano in sintonia e coordinare la risposta comune.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni durante le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo

In questo secondo round il presidente americano ha sentito anche la premier Giorgia Meloni e i due leader hanno ribadito i “profondi legami, la solidità dell’alleanza transatlantica e l’unità della Nato”, temi che saranno discussi nel vertice di Vilnius, secondo Palazzo Chigi.

Grande attenzione, secondo la stessa fonte, è stata dedicata al quadro della crisi in Russia e al suo impatto legato alla presenza del gruppo Wagner in Africa.

Tajani , “bene Zuppi a Mosca”

Nel frattempo, il ministro degli esteri e vicepremier, Antonio Tajani, commenta positivamente la visita ufficiale del Cardinale Matteo Maria Zuppi a Mosca.

“Seguiamo con grande attenzione tutte le iniziative di pace. Quella della Santa Sede (Matteo Maria Zuppi) è particolarmente autorevole, l’inviato di Papa Francesco è già stato a Kiev, ora a Mosca. Speriamo che alla fine prevalga il buonsenso” ha dichiarato Tajani.