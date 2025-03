Giorgia Meloni dedica un post a Bruno Pizzul: "Hai dato voce alle notti magiche, icona intramontabile"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Quello che unanimemente viene riconosciuto a Bruno Pizzul, morto all’ospedale di Gorizia a 86 anni, non è solo la grandezza come giornalista, la riconoscibilità di una voce unica e il talento come commentatore televisivo. Ciò che tutti ricordano, a poche ore dalla sua scomparsa, è l’umanità e la capacità di entrare nel cuore e nelle case degli italiani. E così ha fatto anche la premier Giorgia Meloni, che ha dedicato un post alla storica voce del calcio italiano.

Giorgia Meloni ricorda Bruno Pizzul

Non solo il mondo del giornalismo e degli appassionati sportivi: anche il mondo della politica ha ricordato Bruno Pizzul con emozione e gratitudine. E tra tutti i messaggi è arrivato anche quello di Giorgia Meloni.

La presidente del Consiglio ha ricordato Bruno Pizzul come “la voce storica del calcio italiano”. E lo è stato indiscutibilmente, avendo raccontato le partite dell’Italia per 16 anni, dal 1986 al 2002.

Pizzul ha commentato cinque campionati del mondo, quattro campionati europei e tutte le partite di qualificazione, sia ai Mondiali sia agli Europei. La sua ultima telecronaca è stata l’amichevole, giocata a Trieste, Italia-Slovenia del 21 agosto 2002.

Bruno Pizzul, la voce delle “notti magiche”

Come ha ricordato la premier, poi, Bruno Pizzul è stato soprattutto la voce delle “notti magiche” del mondiale di Italia ’90, un momento unico nella storia e nel costume del nostro Paese, in un’estate memorabile in cui il grande Bruno ha raccontato i gol di Schillaci, le parate di Zenga e il sogno calcistico di tutti gli italiani.

Giorgia Meloni poi ha ricordato la “competenza e passione” di Bruno Pizzul, capace di essere per tutti “come un grande compagno d’avventure”, e per questo destinato ad essere “un’icona intramontabile del giornalismo sportivo”.

Meloni: “Bruno Pizzul nella storia dello sport”

E come ha concluso Giorgia Meloni, quando si parla di Bruno Pizzul si parla di un pezzo di storia e, in particolare, di un uomo, di un giornalista, di una voce “destinata a rimanere per sempre nella storia dello sport e nei cuori di tutti noi”.

Perché quando si pensa a Bruno Pizzul si pensa anche a un calcio, e a un modo di raccontarlo, che non esiste più, fatto di autenticità, di unicità, di serata indimenticabili, come le notti di Italia ’90. Si parla di una voce soave ma sicura, preparata e iconica fin da subito, che ha avuto quella capacità di entrare nelle case di tutti che solo i grandi maestri della tv e della radio hanno saputo avere.