Giorgia Meloni attaccata da Giuseppe Conte sull'Ucraina: previsione sulla terza guerra mondiale del leader M5S

L’Italia verso la terza guerra mondiale. È questo il pensiero di Giuseppe Conte, urlato alla Camera dei Deputati mercoledì 20 marzo in faccia alla premier, Giorgia Meloni, impegnata nelle comunicazioni all’Aula alla vigilia del Consiglio europeo. Il leader del M5S si è lasciato andare a una previsione catastrofica analizzando il comportamento del Governo in relazione alla situazione tra Ucraina e Russia.

Il giorno prima dello scontro alla Camera, Giorgia Meloni si era lasciata andare a un riferimento ironico alla pochette di Giuseppe Conte.

Lo stesso ex premier l’ha citata nel suo intervento: “La presidente Meloni viene in Parlamento a fare battute sulla mia pochette quando uno dei suoi senatori si è permesso di fare una battuta omofoba su Macron (Roberto Menia, che aveva definito il presidente francese “femmineo e con pruriti muscolari”, ndr). Ma cos’è la vostra politica estera, un copione comico? Lei è premier o capocomico? Siate seri. Il problema è la mia pochette o l’elmetto che lei mette in testa all’Italia?”.

Fonte foto: ANSA Le facce della premier Giorgia Meloni nel corso del confronto coi deputati della Camera

Giuseppe Conte, in Aula, ha dichiarato che Giorgia Meloni sta portando l’Italia verso la “terza guerra mondiale”.

Ecco l’estratto del suo intervento:

“Lei oggi si presenta senza soluzioni, non vuole inviare le truppe in Ucraina, non vuole trattare con Putin, non vuole partecipare a un tavolo di pace, ha messo l’Italia in un vicolo cieco. Negoziare le migliori condizioni per l’Ucraina è l’unico modo per evitare la terza guerra mondiale. Gli italiani non vogliono la terza guerra mondiale dove lei ci sta portando. Tiri fuori il coraggio! Renda l’Italia protagonista per una via d’uscita”.