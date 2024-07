Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Giorgia Meloni torna a parlare di Ilaria Salis e attacca la neo eurodeputata dopo le parole sulle occupazioni abusive. La premier, rivolgendosi proprio alla donna, l’accusa di apologia dell’esproprio proletario e non fa sconti neanche alla sinistra per un comportamento considerato scandaloso.

Meloni e l’attacco a Ilaria Salis

In collegamento con Diritto e Rovescio su Rete4, trasmissione giunta all’ultima puntata della stagione e condotta da Paolo Del Debbio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dedicato un affondo a Ilaria Salis.

Parlando delle ultime parole dell’eurodeputata, la premier ha sottolineato che le dichiarazioni di Salis sono da considerarsi "vergognose".

Le parole di Ilaria Salis

Ma quali sono le dichiarazioni che hanno adirato la presidente Meloni? Salis, a Bruxelles, aveva parlato della scelta di occupare abusivamente le case.

Non vedo nulla di scandaloso perché i movimenti per la lotta della casa risolvono o provano a risolvere i problemi che le istituzioni non risolvono. Non sempre ciò che è giusto è legale.

La risposta di Meloni all’eurodeputata

La risposta di Giorgia Meloni nel corso di Dritto e Rovescio è stata dura.

"Considero vergognoso che chi viene pagato dagli italiani per scrivere le leggi, stia lì a fare apologia della violazione delle leggi. Considero vergognoso che dei privilegiati occupino abusivamente delle case destinate alla povera gente" le parole della premier.

Poi ha proseguito attaccando direttamente Salis: "Considero vergognoso che in uno Stato di diritto si faccia apologia dell’esproprio proletario, in una nazione nella quale la proprietà privata è sacra e inviolabile".

Non è mancato anche l’affondo alla sinistra: "Considero scandaloso il silenzio della sinistra su queste prese di posizione, particolarmente il silenzio del Pd e del Movimento 5 Stelle".

La soluzione all’occupazione abusiva

Rispondendo alle parole di Salis, Giorgia Meloni ha elencato poi tutte le misure adottate per combattere l’occupazione abusiva.

"Abbiamo inserito il delitto di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui con pena prevista da 2 a 7 anni di carcere e la possibilità per la polizia di procedere allo sgombero anche senza autorizzazione del giudice" ha spiegato.

Poi ha aggiunto: "Noi abbiamo sgomberato 150 interi stabili e 1.100 case popolari".

E per chiudere ha lanciato la provocazione: "C’è chi combatte il racket delle occupazioni abusive e chi istiga alle occupazioni. Gli italiani sceglieranno da che parte stare".

Meloni commenta le parole di Mattarella

Nel corso della puntata, Giorgia Meloni ha commentato le parole di Mattarella che in molti hanno inteso come un attacco alla riforma sul premierato. Secondo la premier, il monito del Capo dello Stato non era in alcun modo indirizzato alla sua azione di governo.

Meloni ha inoltre attaccato Schein, in prima fila contro la riforma: "È questo che spaventa la sinistra, il problema é questo, che se decidono i cittadini loro non possono più governare quando perdono le elezioni".